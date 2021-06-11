Слабость и перепады настроения. Врач рассказал об опасности постковидного синдрома

Врач-невролог краевой клинической больницы Александр Тимошников рассказал о том, что не менее 15% пациентов сталкиваются с постковидным синдромом. Не многие берутся за его лечение, от чего течение болезни затягивается.

Обычно люди жалуются на повышенную утомляемость, раздражительность, проблемы со сном, потерю обоняния и вкуса, учащённое сердцебиение. Врач отметил, что чаще всего люди не относят эти симптомы к перенесённому коронавирусу.

"Если адекватно не лечить данное состояние, то оно будет иметь затяжной характер. В настоящий момент ко мне на приём каждую неделю приходят как минимум один-два пациента с хроническим, то есть продолжающимся более шести месяцев, постковидным синдромом. А это уже сложно, это заявка на то, что пациент будет страдать достаточно долго", – цитируют специалиста "Вести Алтай".

По его словам, если подойти к решению проблемы правильно, то избавиться от последствий коронавируса можно гораздо быстрее.