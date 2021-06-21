Роспотребнадзор призвал сократить рабочий день в жару

Продолжительность рабочего дня для офисных работников при температуре 30,5 градуса следует сокращать на четыре часа. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"В случае если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градуса, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов – на два часа, при температуре 30,5 градуса – на четыре часа", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на открытом воздухе при жаре от 32,5 градуса можно непрерывно работать не больше 20 минут. Затем следует сделать перерыв на 10-12 минут в охлаждаемом помещении. В общей же сложности рабочая смена при такой температуре не должна превышать 4-5 часов для тех, кто работает в спецодежде для защиты от теплового излучения и 1,5-2 часа – без такой одежды.

При этом работа при температуре от 32,5 градуса считается опасной, а потому допускать к ней рекомендуется людей не моложе 25 и не старше 40 лет. Кроме того, в таких условиях следует часто и понемногу пить воду, а также, по возможности, есть фрукты и овощи.