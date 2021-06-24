Эксперты оценили опасность туристических поездок в Турцию со стороны пандемии

Эксперты туристической отрасли оценили опасность поездок на турецкие курорты в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. По мнению экспертов, из-за жёстких мер находиться там сейчас значительно безопаснее, чем в других туристических регионах.

Как сообщает "Лента.ру", в компании "Интурист" отметили, что в Турции сейчас осуществляется жёсткий контроль за соблюдением мер безопасности – в отелях строго контролируют ношение масок, производится тщательная уборка всех номеров и общественных мест с антисептиками, а также избегаются столпотворения людей.

Публичный эксперт по туризму Майя Котляр заявила, что открытие Турции – хорошая новость для "изголодавшихся по морю людей". Так, черноморские курорты не могут удовлетворить многомиллионный спрос, из-за чего на пляжах все "лежат друг на друге".

Специалист отметила, что из-за мер предосторожности находиться в Турции или Дубае сейчас безопаснее, "чем, возможно, в Москве".