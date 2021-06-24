Эксперты оценили опасность туристических поездок в Турцию со стороны пандемии

Эксперты туристической отрасли оценили опасность поездок на турецкие курорты в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. По мнению экспертов, из-за жёстких мер находиться там сейчас значительно безопаснее, чем в других туристических регионах.
Как сообщает "Лента.ру", в компании "Интурист" отметили, что в Турции сейчас осуществляется жёсткий контроль за соблюдением мер безопасности – в отелях строго контролируют ношение масок, производится тщательная уборка всех номеров и общественных мест с антисептиками, а также избегаются столпотворения людей.
Публичный эксперт по туризму Майя Котляр заявила, что открытие Турции – хорошая новость для "изголодавшихся по морю людей". Так, черноморские курорты не могут удовлетворить многомиллионный спрос, из-за чего на пляжах все "лежат друг на друге".
Специалист отметила, что из-за мер предосторожности находиться в Турции или Дубае сейчас безопаснее, "чем, возможно, в Москве".
Комментарии
Зачем открыли.
На прямой вопрос Владимира Путина "Есть ли у других государств какие-​то обязательства по лечению наших граждан?" вице-​премьер ответила отрицательно.
"Во многих странах не отказываются от приема наших граждан. Но никаких обязательств у этих стран перед нами нет. И как будут лечить – мы понятия не имеем. В южных странах, где экономика существенно зависит от туризма, чего греха таить – вопрос объективности официальных показателей стоит на повестке дня. Куда идти? Как лечиться? Во многих странах иностранцев на порог больницы не пускали. Как этих людей нам потом вывозить на родину?" – спросил президент.
"Прямых обязательств нет. Но каждая страна информирует о том, какие предпринимаются меры, если человек там заболеет. Речь о страховом обеспечении", - попыталась возразить Голикова.
"Ну, то есть это личный риск, личная ответственность каждого человека?" – спросил президент.
"Да", - ответила вице-​премьер.
24.06.2021 07:31
- гость -
Чинуша у тебя методичка плохо копируется
Судя по тому, что происходит в Ялте, большего рассадника не найти