Актёра из "Папиных дочек" избили и ограбили в центре Москвы

Российский актёр Анатолий Хропов, известный по ролям в сериалах "Папины дочки" и "Зайцев+1", стал жертвой хулиганов в центре Москвы. Об этом сообщает Пятый канал.

По его сведениям, артист спешил на спектакль, который должен был состояться в одном из столичных кафе. Однако по пути на мужчину напали.

Хропова избили, а также отобрали у него деньги, документы, телефон и золотую цепочку. Пострадавшего 56-летнего артиста обнаружили за кафе – в Леонтьевском переулке.

Полицейские уже ищут злоумышленников.