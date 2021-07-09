У женщин в Норвегии после вакцинации от коронавируса начала расти грудь

В Норвегии у женщин после вакцинации от коронавируса появился необычный побочный эффект. Некоторые вакцинированные отмечают значительный рост груди.

"Мне понадобился бюстгальтер на целый размер больше, это был своего рода кризис", — цитирует одну из женщин издание NRK.

Врач Хайнрих Бакманн считает, что такой эффект связан с расширением лимфоузлов. По его словам, организм подобным образом реагирует на препарат.

Представитель Норвежского агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен отметил, что он слышал о подобном побочном эффекте у американок.

Представители компании Pfizer добавили, что не слышали о подобной "побочке", но не исключают того, что это возможно.