У женщин в Норвегии после вакцинации от коронавируса начала расти грудь

В Норвегии у женщин после вакцинации от коронавируса появился необычный побочный эффект. Некоторые вакцинированные отмечают значительный рост груди.
"Мне понадобился бюстгальтер на целый размер больше, это был своего рода кризис", — цитирует одну из женщин издание NRK.
Врач Хайнрих Бакманн считает, что такой эффект связан с расширением лимфоузлов. По его словам, организм подобным образом реагирует на препарат.
Представитель Норвежского агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен отметил, что он слышал о подобном побочном эффекте у американок.
Представители компании Pfizer добавили, что не слышали о подобной "побочке", но не исключают того, что это возможно.
Комментарии
Но если это так, то они ведь потом обратно скукожатся...
так вот почему месный за импортную вакцину топит. хочет чтоб у него титьки выросли.
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привет кто скажет а мозги растут после прививки
9.07.2021 15:53
- гость -
Это надо спросить у Гудвина
Ц лучше б рос хобутан
9.07.2021 16:23
- гость -
Ц лучше б рос хобутан
а ну как обратно скукожится опосля?
уточните у скольки женщин...пока про одну прочитал...новость прям захватывающая
в любой непонятной ситуации у женщин Норвегии....