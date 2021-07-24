Россия восстанавливает авиасообщение с тремя странами

По решению оперативного штаба Россия восстанавливает авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией. Об этом сообщает РИА Новости.

"В Бахрейн два раза в неделю будут летать рейсы по маршруту Москва – Манама, в Доминикану по маршрутам Москва – Пунта-Кана, Москва – Ла-Романа, Москва – Пуэрто-Плата с общей частотой три рейса в неделю, в Молдавию по маршруту Москва – Кишинёв три рейса в неделю", – сказано в сообщении.

Перелёты по этим направлениям будут доступны с 9 августа.

Также с 9 августа будет увеличено число рейсов в Египет (до пяти вылетов в неделю), а также в Сирию по направлению Москва – Дамаск.