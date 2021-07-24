Россия восстанавливает авиасообщение с тремя странами

По решению оперативного штаба Россия восстанавливает авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией. Об этом сообщает РИА Новости.
"В Бахрейн два раза в неделю будут летать рейсы по маршруту Москва – Манама, в Доминикану по маршрутам Москва – Пунта-Кана, Москва – Ла-Романа, Москва – Пуэрто-Плата с общей частотой три рейса в неделю, в Молдавию по маршруту Москва – Кишинёв три рейса в неделю", – сказано в сообщении.
Перелёты по этим направлениям будут доступны с 9 августа.
Также с 9 августа будет увеличено число рейсов в Египет (до пяти вылетов в неделю), а также в Сирию по направлению Москва – Дамаск.
Комментарии
Бахрейном, Доминиканой и Молдавией
Там победили коронавирус?
Больше вирусов , "хороших и разных"
Ура, Доминикана, наконец-то!
Вирус побежден! Устрою там пир во имя победы! И привезу оттуда гостинцев!
24.07.2021 11:55
- гость -
"Больше вирусов , "хороших и разных"
КЛАСС!
А из Барнаула всё меньше и меньше рейсов...
прямые в Шармхургаду ставят. Ура! очень уж далеко от Каира ехать
Чем больше вирусов тем меньше любителей за границу.
Ждём Таиланд.