Не попал в десятку: что делать, если кажется, что никуда не поступишь

Приём документов для поступления на очное обучение на бюджет завершается 29 июля 2021 года. В приёмной комиссии СФУ назвали направления, где самый большой конкурс. Это "Реклама и связи с общественностью" – 62 человека на место, "Экономика", "Перевод и переводоведение" – 30 человек на место.

Специалисты рекомендуют объективно оценить своё конкурсное положение.

"Если вы видите себя на 600-м месте, а всего бюджетных мест – не больше 50, скорее всего, шансы настолько малы, что не стоит делать ставку на это направление. Нужно смотреть альтернативу с этим же набором ЕГЭ. Если же абитуриент не критично ниже черты бюджетных мест, нужно помнить, что ребята подают заявления на пять направлений, а выбирают в итоге одно, поэтому даже если вы под чертой, и даже не в первой десятке, шансы быть зачисленными у вас далеко не нулевые", – рассказали в приёмной комиссии СФУ.

Если ваше положение в конкурсе не позволяет вам пройти на бюджет, вы можете изменить приоритет в пользу направлений, требующих те же результаты ЕГЭ, на которых ещё остаются бюджетные места.

Например, технарям будет интересно поступить на "Математику и компьютерные технологии", "Информационную безопасность автоматизированных систем", "Радиоэлектронные системы и комплексы". Институт цветных металлов и материаловедения предлагает поступить на "Материаловедение и технологии материалов".

Институт нефти и газа приглашает на направления "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" и "Технологические машины и оборудование". "Политех" ждёт всех на "Наземные транспортно-технологические средства", "Техносферную безопасность". Кстати, Политехнический институт в этом году получил новый учебный корпус. Будущие студенты будут учиться на новом оборудовании.

Ещё есть места в Высшей школе автомобильного сервиса. Обучение в ней курирует крупнейший в Красноярском крае автомобильный холдинг "Медведь-холдинг", который берёт выпускников к себе на работу. Абитуриенты, желающие трудиться в промышленных гигантах региона, ещё успевают подать документы в Институт горного дела, геологии и геотехнологий на такие направления, как "Прикладная геология" и "Технологии геологической разведки".

В приёмной комиссии также сообщили, что до 11 августа абитуриент может подать согласие на зачисление. Это особый документ, который подтверждает намерение поступить на конкретное направление. Важно знать, что в СФУ могут принять до пяти согласий. Каждое новое аннулирует предыдущее. То есть ещё можно подумать и передумать.

"Но, если шанса попасть на бюджет не остаётся, в этом году имеет смысл рассмотреть вариант учёбы на платном отделении, – пояснили в приёмной комиссии. – Сбер и СФУ запустили новый образовательный кредит. Банк выдаёт кредит под 3% годовых, а СФУ при этом предоставляет скидку в 10%. Возвращать можно в течение 15 лет или вернуть досрочно. Это выгодно с экономической точки зрения и позволяет учиться там, где хочется, а не там, куда получается пройти".

В случае поступления на платное обучение университет принимает заявления до 23 августа 2021 года, до 25 августа 2021 года – согласия, и 27 августа 2021 года идёт зачисление.