Исчезает солнце и с неба падает пепел. Лесные пожары превратили Якутию в филиал ада

Из-за природных пожаров несколько районов Якутии погрузились в багровую тьму. Местные жители отмечают, что никогда раньше такого не видели. "Днём стало резко темно, как ночью, мы сильно испугались. Потом с неба посыпался пепел", – рассказали жители села Кобяй News.Ykt.Ru. Небо в сёлах рядом с пожарами окрасились в красные и жёлтые цвета. Сейчас на территории республики действуют 164 лесных пожара в 16 районах.

По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, задымлённость будет сохраняться в Якутске как минимум до пятницы. Со стихийным бедствием борются 2118 человек и 275 единиц техники. Сложная обстановка наблюдается в Горном, Кобяйском и Сунтарском районах, также ситуация усложняется в Усть-Алданском районе, пишет ТАСС.