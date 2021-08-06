Аномальные гены. Обычные люди и их необычная внешность

Фото: boredpanda.com

Некоторые люди приходят в этот мир не совсем обычными. Генетический сбой может наделить человека своеобразными глазами или руками. Их внешность часто вызывает изумлённые взгляды, а некоторые даже обвиняют в пластике. Издание Bored Panda собрало фотографии "инопланетных" людей, которые могут заставить вас почувствовать, что вы живёте в научно-фантастической книге, а не на планете Земля.