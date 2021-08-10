Полицейские объявили о вознаграждении за помощь в поимке похитителя девочки на Алтае

Полицейские объявили о вознаграждении за помощь в поимке мужчины, который похитил девочку под Бийском. Ориентировки распространяются в социальных сетях и СМИ.

"Управлением уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю за совершение особо опасного преступления в отношении несовершеннолетней разыскивается Лавкин Олег Викторович 1981 года рождения, проживающий по адресу: Алтайский край, Бийский район, с. Малоенисейское", – сказано в сообщении.

Приметы: на вид 35-45 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, короткие. Одет: камуфляжный костюм зелёного цвета, куртка с капюшоном, на котором имеется антимоскитная сетка, неустановленная обувь синего цвета, с рюкзаком цвета хаки. Носит очки.

Передвигается лесными массивами от села Малоенисейское Бийского района, предположительно, в сторону Республики Алтай, может выходить в населённые пункты.

В случае имеющейся информации о местонахождении подозреваемого просьба обратиться по телефонам: 8 (906) 966 4954, 8 (906) 945 7176, 8 (385 2) 397 313.

Информаторам гарантируют анонимность и вознаграждение.

Напомним, 12-летняя девочка пропала 31 июля, когда выехала на велосипеде из села Малоенисейского в посёлок Семеновод. 1 августа поисковики обнаружили её велосипед и вещи на берегу Бии, а 2 августа школьницу нашли живой. В тот же день полиция распространила ориентировку на подозреваемого в похищении 40-летнего Олега Лавкина.

По данным следствия, за несовершеннолетней мужчина следил около месяца. 31 июля он схватил, связал девочку и в прицепе увёз к себе домой, чтобы спрятать в подвале. Школьнице удалось освободиться, хотя не исключено, что похититель сам её отпустил. Сейчас Лавкин находится в федеральном розыске.