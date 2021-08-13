Сборная Алтайского края по шахматам заняла седьмое место на всероссийской спартакиаде

Финал пятой летней Спартакиады России по шахматам среди молодёжи прошёл в Уфе. Сборная Алтайского края заняла седьмое итоговое место. Это наилучший результат нашего региона в подобных соревнованиях в новейшей истории.

В состав сборной вошли Ростислав Марчук, Михаил Панин, Виктория Лоскутова и Ксения Урусова. Руководил командой в этом турнире тренер Александр Долгов. Итоги соревнований подводили президент федерации Артём Поломошнов и Александр Долгов.

В финальную часть спартакиады команду отобрали в конце июня на сибирском этапе. Шахматисты Алтайского края заняли в окружном этапе первое место, а вторыми финишировали игроки из Кемеровской области. Именно эти две команды представляли Сибирь в Уфе.

"Я очень рад, что в очередной раз шахматисты нашего края переписывают историю достижений. Ребята заняли седьмое место – отличный результат, доказывающий, что наш регион входит в число ведущих по развитию шахмат. Отдельно хотел бы выделить работу тренера команды – Александра Долгова. Именно благодаря его усилиям и настойчивости удалось собрать сильнейший состав", – сказал президент Федерации шахмат Алтайского края Артём Поломошнов.

Как проходил матч

По итогам жеребьёвки Алтайский край на предварительном этапе играл с Санкт-Петербургом и Краснодарским краем. Первый матч – сражение с командой Кубани за второе место в группе, которое выводило в четвертьфинал. Марчук и Панин выиграли свои партии, Лоскутова сыграла вничью – и матч был выигран со счётом 2,5:1,5. Петербургу команда края проиграла со счётом 0:4, но заняла второе место.

В четвертьфинале сборная Алтайского края играла со сборной Татарстана. В плей-офф развернулась борьба за 5-8 места. В классике матч с командой Башкортостана завершился вничью – 2:2. Вновь отлично проявил себя Марчук, обыгравший белыми Рината Фахретдинова, чей рейтинг был на 100 пунктов выше. Лоскутова и Панин завершили свои поединки вничью. В итоге для выявления победителя был назначен дополнительный матч в блиц. Команда Алтайского края уступила с минимальным счётом.

Поединок за 7-8 места с командой Московской области сложился успешно для алтайской сборной. На этот раз проиграл Марчук, но зато выиграли Панин и Лоскутова, а Урусова сыграла вничью.

Добавим, что с 15 по 23 августа 2021 года в Барнауле пройдёт первенство края среди мальчиков и девочек. В силу антиковидных ограничений нельзя всех детей разместить в краевом шахматном клубе (допустимо заполнение только 50% от вместимости), поэтому часть детей сыграют в клубе, а ещё часть – в барнаульской школе № 1.

Федерация шахмат обратилась с запросом о возможности предоставления помещения под краевой турнир в городской комитет по образованию. Шахматистам пошли навстречу.