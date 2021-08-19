Налоговики в Алтайском крае в первом полугодии 2021 года собрали 80 млрд рублей налогов, сборов и страховых взносов, что на 21,1% превышает уровень аналогичного периода 2020 года. Об этом со ссылкой на руководителя УФНС России по региону Юрия Куриленко пишет "Интерфакс-Сибирь".
В абсолютных цифрах поступления увеличились на 14 млрд рублей. Из общей суммы поступлений 54 млрд рублей – это налоги и сборы, остальное – страховые взносы, уточнил Куриленко. Глава УФНС отметил, что в регионе "поступления в бюджетную систему демонстрируют значительный рост": в федеральный бюджет – на 47%, в краевой – на 20,8%, в местные бюджеты – на 24,4%, в государственные бюджетные фонды – на 6,3%. При этом в краевой бюджет без учета акцизов перечислено 26 млрд рублей.
По словам Куриленко, рост налоговых сборов произошёл за счёт увеличения поступлений по налогу на прибыль, НДФЛ и по упрощённой системе налогообложения.
Ранее краевые власти заявили о намерении бороться с уходом бизнеса от налогов. По данным УФНС, "наиболее типичными схемами" ухода от налогов является их занижение "путём заявления вычетов и расходов" по фиктивным сделкам, в том числе вычетов по налогу на добавленную стоимость. Больше всего нарушений, связанных с фиктивными вычетами по НДС, выявляется в оптовой торговле, строительстве и грузоперевозках.
Комментарии
А то что у нас майнинговоое предприятие со всеми своими схемами не платило налоги в полном обьеме годами это к кому ??? Какой клан покрывал (Каменский - октябрьская ФНС , или еще какое ОПГ в структуре) ???? Почему открываешь новое предприятие тебя через квартал блокируют за 50 тыс по р/сч - типа налогов мало , тут годами действуют и не платят!!!! И это не единичные примеры уже, оборот миллиардный!
Странно вроде всё загибается в предсмертных судорогах, а доходы людей растут. Что-то тут не сходится.
И сколько процентов из этих миллиардов останется в АК?
НДФЛ 85% идет в региональный бюджет 15% - в местный
Олигархам прибыль, народу растущие налоги.
Все хорошо прекрасная маркиза...
Доходы падают, налоги растут.
Зато теперь можно собранное раздать путинским друзьям. Им нужней.
Не забудьте в сентябре вспомнить о повышении пенсионного возраста, поднятии НДФЛ, о замороженных пенсионных накоплениях и замороженной индексации пенсии работающим пенсионерам и многое-многое другое!
19.08.2021 12:45
Fkt
А сколько их путинских друзей? Кроме двух "евреев и хохла". Как вы отличаете путинских друзей от непутинских? И пример "непутинского" друга.