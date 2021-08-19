Налоговики в Алтайском крае в первом полугодии 2021 года собрали 80 млрд рублей налогов, сборов и страховых взносов, что на 21,1% превышает уровень аналогичного периода 2020 года. Об этом со ссылкой на руководителя УФНС России по региону Юрия Куриленко пишет "Интерфакс-Сибирь".

В абсолютных цифрах поступления увеличились на 14 млрд рублей. Из общей суммы поступлений 54 млрд рублей – это налоги и сборы, остальное – страховые взносы, уточнил Куриленко. Глава УФНС отметил, что в регионе "поступления в бюджетную систему демонстрируют значительный рост": в федеральный бюджет – на 47%, в краевой – на 20,8%, в местные бюджеты – на 24,4%, в государственные бюджетные фонды – на 6,3%. При этом в краевой бюджет без учета акцизов перечислено 26 млрд рублей.

По словам Куриленко, рост налоговых сборов произошёл за счёт увеличения поступлений по налогу на прибыль, НДФЛ и по упрощённой системе налогообложения.

Ранее краевые власти заявили о намерении бороться с уходом бизнеса от налогов. По данным УФНС, "наиболее типичными схемами" ухода от налогов является их занижение "путём заявления вычетов и расходов" по фиктивным сделкам, в том числе вычетов по налогу на добавленную стоимость. Больше всего нарушений, связанных с фиктивными вычетами по НДС, выявляется в оптовой торговле, строительстве и грузоперевозках.