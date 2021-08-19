Кемеровская сеть общепита заявила о своём выходе на алтайский рынок

Сеть уличных кофеен и общепита "Подорожник", развивающаяся в Новосибирской и Кемеровской областях, намерена выйти на рынок ещё нескольких сибирских регионов. Среди них – Алтайский край, пишет "Коммерсант". Число торговых точек предполагается увеличить более чем втрое (до 500), географию присутствия – с двух до семи территорий. В то же время участники рынка говорят о непростой ситуации в сегменте фастфуда и рисках бизнеса в период пандемии.

За счёт привлечённых средств "Подорожник" рассчитывает в течение двух-трёх лет выйти на рынки пяти регионов Сибири, начав с Красноярского края. В перспективе – Томская и Омская области, Алтайский край и Республика Алтай. "Как минимум мы хотим прирасти в три раза. Хотелось бы, чтобы не меньше 500 объектов в общей сложности", – уточнила старший вице-президент по производству, снабжению и логистике "Подорожника" Оксана Дунаевская. Количество точек в Новосибирске при этом должно увеличиться в два-три раза.

Сейчас ситуация в ресторанном бизнесе и в частности в сегменте фастфуда непростая, считает управляющий партнёр сибирских сетей кондитерских "Кузина" и ресторанов "Нью-Йорк пицца" Евгения Головкова. Из-за ограничений в работе торговых центров, где расположена большая часть ресторанов быстрого питания, и перехода целевой аудитории – студентов, школьников, молодых сотрудников компаний – на дистанционное обучение и удалённую работу, выручка у подобных заведений существенно упала, часть ресторанов пришлось закрыть. Поэтому планы по дальнейшей экспансии "Подорожника" Головкова оценивает осторожно.

Торговая сеть "Подорожник" основана в 1995 году в Кемерове Татьяной Фоминой. Работает преимущественно в формате стритфуда. Сеть насчитывает 159 кафе и павильонов в Кемеровской области (114) и Новосибирске (45). Продукция под маркой "Подорожник" также распространяется через 900 точек сторонней розницы в других регионах Сибири. Производственный комплекс находится в Топках (Кемеровская область). Выручка компании в 2020 году составила около 800 млн рублей.