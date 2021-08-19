Небольшое похолодание ждёт жителей Алтайского края в пятницу, 20 августа, и ближайшие выходные, 21-22 августа. При этом осадков в регионе практически не ожидается. Прогноз погоды размещён на сайте регионального ЦГМС.

Температура воздуха ночью в ближайшие дни по краю будет опускаться до +3...+5 градусов, в Барнауле будет немного теплее: +6...+8 градусов. Днём воздух прогреется до +16...+21 градуса, по западным районам – до +26. В Барнауле дневная температура будет почти неизменной и составит от +18 до +23 градусов. Самым холодным днем из ближайших трех станет суббота.

Осадки в регионе прогнозируют 20 августа. Согласно данным синоптиков, в этот день в отдельных районах пройдут дожди, местами в предгорьях – сильные дожди. Также ожидаются грозы. В утренние часы возможен туман. При этом в воскресенье, 22 августа, небольшие дожди могут пройти по восточным районам края.

В конце недели будет дуть преимущественно северо-западный ветер, с порывами до 14 м/с, постепенно он сменится на северо-восточный, более умеренный (3-8 м/с).

При этом почти вся следующая неделя (с 23 по 29 августа) в Алтайском крае будет достаточно жаркой: в будние дни температура несколько дней подряд поднимется до 29 градусов.