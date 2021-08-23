Максим Костенко поделился впечатлениями о жизни в Москве

Бывший министр образования Алтайского края Максим Костенко поделился впечатлениями о жизни и работе в Москве. Соответствующий пост чиновник опубликовал в Instagram.

По его словам, первые две недели "новой жизненной ступеньки" пролетели незаметно – в ярких впечатлениях, хлопотах, привыкании к новым бытовым обстоятельствам. Костенко посетовал, что ему пока не хватает общения с близкими людьми.

"Но безграничные возможности связи решают и этот вопрос. Постепенно в круг входят новые люди, которым благодарен, которых ценю и уважаю. В общем, героиня Алентовой была права: в 40 лет жизнь только начинается!" – поделился экс-министр.

Напомним, Максим Костенко ушёл с поста министра образования региона 2 августа. После этого, чиновник приступил к новой работе в Москве – он стал директором Института цифровой дидактики.