Бывший министр образования Алтайского края Максим Костенко поделился впечатлениями о жизни и работе в Москве. Соответствующий пост чиновник опубликовал в Instagram.
По его словам, первые две недели "новой жизненной ступеньки" пролетели незаметно – в ярких впечатлениях, хлопотах, привыкании к новым бытовым обстоятельствам. Костенко посетовал, что ему пока не хватает общения с близкими людьми.
"Но безграничные возможности связи решают и этот вопрос. Постепенно в круг входят новые люди, которым благодарен, которых ценю и уважаю. В общем, героиня Алентовой была права: в 40 лет жизнь только начинается!" – поделился экс-министр.
Напомним, Максим Костенко ушёл с поста министра образования региона 2 августа. После этого, чиновник приступил к новой работе в Москве – он стал директором Института цифровой дидактики.
Комментарии
и кому она нужна ваша дидактика.лодырь бездельник нарцисс
В крае все так плохо? За один день две новости посвящены людям, которым глубоко наплевать на регион? Зачем это?
других проблем и тем походу нет в крае
Больше новостей нет?
Это из какой книги?
В чём новость? Зачем мне про него знать. Я хочу знать, где в крае найти нормальную работу с нормальной зарплатой, как купить двушку без ипотеки желательно, где нормальный сыр и колбасу взять? напишите новости
Алентова...
Это из какой книги?
Это из песни.
редакция специально набрасывает на вентилятор.
для комментариев
23.08.2021 12:58
гость
Ну вы же понимаете, что исполнение чужих желаний происходит ценой несбывшихся наших
Интересно только - за сколько откупил место (а это десятки, если не сотни миллионов) и откуда деньги?
Больше не о чем писать? Копаетесь в чужих страницах. Может об актуальном? Когда порядок в тарифах и ценах будет?
Да это просто плевок. Вот он устроился у него жизнь без вас наладилась а вы тут кукуйте
Рубцовчанин зарезал соседа, часто выпивавшего с его женой, а Максим Костенко поделился впечатлениями о жизни в Москве...просто как в анекдоте...про нюанс! Казалось бы, оба чела из Рубцовска, а судьбы разные
Но безграничные возможности связи решают и этот вопрос.
вау, вау, вау....
Да ти хоспади.. да какой он хорошенький на фото, улыбака, ручки сложил, весь такой довольненький прям распирает счастьем изнутри...
завидую.
Ну слава Богу ,что у Максимки жизнь налаживается,как же мы теперь без него, совсем грамота зачахнет на Алтае .
Ну вот же пример, показывающий, что с дипломом АлтГУ можно трудоустроиться