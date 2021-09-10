В бийской больнице после жалоб врачей заменили некачественные перчатки

Партию рвущихся перчаток, о которой рассказали врачи отделения гнойной хирургии горбольницы Бийска, заменили. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Напомним, что медики, работающие с инфекционными больными, на видео показали, что перчатки, которые им предоставляют, постоянно рвутся.

"В период проведения закупочных процедур на поставку большого объёма средств индивидуальной защиты рук по разовому договору была закуплена партия маленького объёма. Данная партия средств индивидуальной защиты рук поступила в отделение гнойной хирургии. Выявив низкое качество изделий, партия была заменена", – прокомментировали ситуацию в Минздраве.

Представители ведомства отметили, что изделия в больницу поступают от фирмы, с которой заключают контракт. Аукцион уже завершён, а это значит, что скоро в медучреждение придёт поставка необходимых изделий.