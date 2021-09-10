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Новости

В бийской больнице после жалоб врачей заменили некачественные перчатки

, ИА "Амител"
В Минздраве отметили, что изделия поставляет фирма, с которой заключён контракт
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Партию рвущихся перчаток, о которой рассказали врачи отделения гнойной хирургии горбольницы Бийска, заменили. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Напомним, что медики, работающие с инфекционными больными, на видео показали, что перчатки, которые им предоставляют, постоянно рвутся. 

"В период проведения закупочных процедур на поставку большого объёма средств индивидуальной защиты рук по разовому договору была закуплена партия маленького объёма. Данная партия средств индивидуальной защиты рук поступила в отделение гнойной хирургии. Выявив низкое качество изделий, партия была заменена", – прокомментировали ситуацию в Минздраве. 

Представители ведомства отметили, что изделия в больницу поступают от фирмы, с которой заключают контракт. Аукцион уже завершён, а это значит, что скоро в медучреждение придёт поставка необходимых изделий.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

10.09.2021 20:32
Kirill

Этой партией работала вся ЦГБ,опять ложь Минздрава

11.09.2021 00:13
- гость -

Главврач, назвавший это бредом, не хочет покаяться?

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