Главное – расшколиться. Что такое семейное обучение и насколько легко учить ребёнка дома

Формат семейного обучения становится популярным, в том числе и в Алтайском крае. Он подразумевает освоение школьной программы дома без участия педагогов. Дети вместе с родителями выстраивают индивидуальный план изучения предметов. Семьи, которые решились перейти на подобный формат, чаще всего довольны результатом. По их словам, школьники опережают стандартную программу ФГОС, гораздо больше знают и умеют. При этом у них остаются силы и время на всевозможные секции и кружки. А вот педагоги сомневаются в пользе семейного образования. Amic.ru разбирался, так ли это, и как перевести ребёнка на самообучение.

"Голова болеть перестала"

Одним из самых обсуждаемых и успешных результатов обучения ребёнка на дому стал опыт восьмилетней девочки из Москвы, которая в этом году смогла поступить в МГУ на факультет психологии. Она успешно окончила школу экстерном и сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. Теперь, уже будучи студенткой, девочка посещает лекции в университете, правда, только в сопровождении отца. Родители учили дочь (и ещё пятерых своих детей) по собственной методике в формате семейного обучения.

Эта форма домашнего образования становится популярной по всей России, в том числе и в Алтайском крае. Так, жительница Барнаула Ксения Воробьёва – мама двоих школьников – перевела детей на семейный формат несколько лет назад. Главной причиной, говорит женщина, стали частые головные боли после уроков – от перенапряжения.

"Я заметила, что после школы у детей часто ухудшалось самочувствие, они жаловались на головные боли, сильно уставали и болели. Взвесив все за и против, я решила перевести их на семейное обучение. Теперь я могу ориентироваться на их самочувствие: иногда мы делаем больше, чем нужно, иногда совсем чуть-чуть. Всё в зависимости от состояния", – говорит Ксения Воробьёва.

Сейчас один ребёнок Ксении учится в седьмом классе, второй – в девятом. Успеваемость хорошая, как и здоровье.

У медиатора по семейному образованию из Алтайского края Елены Степановой трое детей школьного возраста и они практикуют этот формат уже девятый год. Причина перевода на дом у Елены была связана не со здоровьем, а с мотивацией и отсутствием тяги к знаниям в рамках школьной программы.

"Началось всё с того, что у старшего ребёнка пропало желание учиться. Он приходил домой и отказывался выполнять задания или делать что-то дополнительно, хотя изначально тянулся к знаниям. И за первый класс ему напрочь отбили интерес. Поэтому мы забрали ребёнка и перевели его на семейный формат, а после – и остальных детей", – рассказывает Елена Степанова.

Сейчас старший сын Елены учится в выпускном классе и самостоятельно готовится к поступлению на художественный факультет, одна из дочерей нацелена получить образование хореографа. Дети опережают школьную программу по тем предметам, какие им больше всего нравятся, а остальные изучают так, как им хочется. Например, по литературе проходят не классику, а современную прозу и так далее. На качество знаний и интеллектуальные способности такой способ обучения не влияет, отметила Елена.

Семейное и домашнее обучение – в чём разница?

Семейное и домашнее обучение – разные форматы. На домашнее школьник отправляется на ограниченный срок по состоянию здоровья (например, если сломал позвоночник). При этом учебный процесс контролирует закреплённый за ребёнком педагог из школы, который несколько раз в неделю посещает ученика и даёт ему задания.

Ученик при этом прикреплён к конкретной школе и классу. К детям из среднего и старшего звена ходят несколько педагогов по разным предметам, а также им ставят оценки, как и всем.

При семейном обучении учителя на дом не ходят, а ребёнок не прикреплён ни к одной школе. У него есть только договор о промежуточной аттестации в учебном заведении на выбор. Ребёнок проходит школьную программу сам или с помощью родителей и репетиторов.

"На семейном обучении можно подобрать удобную индивидуальную программу, полностью основанную на интересах детей. Мы примерно представляем, что изучается по ФГОС, но дети сами решают, как и что, и в каком виде изучать", – отметила Елена Степанова.

Степанова подчеркнула, что в одной семье дети могут учиться по разным программам. Некоторые семьи объединяются с другими и создают собственные мини-классы. Что касается получения оценок по предметам, дети на семейном обучении должны проходить аттестацию. Но и то – она не обязательна.

"Промежуточная аттестация на семейном обучении – это право, а не обязанность, и проходят её не всегда. Готовиться можно также в своём темпе. И когда ребёнок точно готов, тогда уже и сдавать", – объясняет Елена Степанова.

Как правило, на отлично ребёнок проходит аттестацию только по тем предметам, которые ему интересны или необходимы для поступления. Остальные изучает либо на минимальный, либо на средний балл.

"Если, например, ребёнок хочет поступить в школу с углубленным изучением предметов или готовится в конкретный вуз, то он будет делать упор на те, которые ему необходимы для поступления. Допустим, надо поступить в институт культуры. Для этого нужно хорошо знать обществознание, математику и русский язык – на базовом уровне, и хорошо подготовиться к творческому конкурсу. Остальные предметы ребёнок может изучать и готовиться к ним по остаточному принципу", – говорит Степанова.

В 10-11 классах школьник переходит на формат самообучения. Родители ему уже не помогают. ЕГЭ выпускники приходят сдавать вместе со всеми в назначенную дату.

Дисциплина при семейном формате также зависит от индивидуальных биологических ритмов ребёнка. Например, объясняет Елена, если школьник "сова" и ему необходимо больше поспать с утра – пусть спит, и потом будет продуктивным весь день, чем через силу встанет в семь утра и быстро устанет.

"У меня, например, дочь очень любит изучать курс математики именно летом. Как она говорит, в этот сезон голова лучше работает. Благодаря личным ритмам она опережает школьную программу на два года", – делится опытом Степанова.

Педагоги против: ни качественных знаний, ни социализации

В отличие от родителей, которые как один утверждают, что их дети стали больше знать и понимать, обучаясь дома без контроля педагогов, учителя этой позиции не разделяют. В основном они против перехода на семейный формат. Главным образом преподаватели сомневаются в качестве такого образования, а ещё считают, что у детей отнимают важный период социализации в коллективе.

"Такое образование никогда не будет качественным, сомневаюсь, что родители способны объяснить детям все предметы, особенно в старшей школе. Всё равно они будут пользоваться услугами репетиторов. Помимо этого, ребёнка фактически закрывают в четырёх стенах, лишая общения со сверстниками, начинают их загружать кружками и секциями, от которых перенапряжения не меньше, а иногда и больше", – говорит учитель русского языка и литературы Елена.

Также педагоги недовольны тем, что формат не учитывает российские реалии. В среднестатистической семье, как правило, работают оба родителя. Их занятость зачастую не даёт возможности уделять детям много внимания, а если их ещё и нужно будет обучать – освоение программы может вовсе не состояться. Очень самостоятельных и особо одарённых детей, отмечают учителя, намного меньше, чем обычных подростков, развивающихся по своему возрасту. И в большинстве случаев дети ничему не научатся.

"Я отрицательно отношусь к семейному обучению, потому что, как правило, современные родители очень много работают. Как мамы, так и папы. И часто работа в приоритете. У них нет времени заниматься с детьми", – отметила учитель начальных классов Ирина.

А ещё, по мнению учителей, многие мамы и папы вместо терпеливого объяснения часто переходят на крик, а это может не только не помочь в освоении программы, но и нанести ребёнку психологическую травму. Пользы от такой учёбы – ноль. Помимо этого, ребёнок не научится дисциплине и режиму, что во "взрослой" жизни с определённым сводом правил ему только навредит.

"Дома дисциплины никакой, дети не будут нормально слушаться, родители будут всё время кричать и никому от этого не будет лучше. Я думаю, от семейного обучения больше усталости и сложностей, чем от классического", – сказала учитель математики Надежда.

Трудности в переходе на семейный формат образования, безусловно, есть, отмечают его приверженцы. Но тяжелее больше не детям, а родителям, которым приходится находить время для объяснения учебного материала. Самое главное, по словам Елены Степановой, это расшколиться, то есть отвыкнуть от того, что школа диктует план действий, и центром учебного процесса сделать самого ребёнка.

"Нужно начать думать, зачем ребёнку то или иное действие и предмет, необходимо ли это на самом деле. В приоритете – наблюдать за его состоянием, отталкиваться от его интересов. Это требует большего количества сил и времени от родителей, но при этом даёт самую большую эффективность и позволяет ребёнку достигать высот", – говорит Елена Степанова.

Помимо этого, родители утверждают, что дети не лишаются социализации. Напротив, находят больше друзей исключительно по интересам, а не в классе, где учеников подбирают в случайном порядке. Школьники занимаются в кружках и секциях, ездят на стажировки и с пользой проводят свободное от уроков время.

"Они даже более самостоятельны при семейной форме. Сын у меня, например, много путешествует, с 13 лет сам летает на самолёте, объездил почти всю Россию, был за рубежом. У него есть друзья по всему миру", – отметила Елена Степанова.

Также родители не согласны с педагогами в том, что дети мало знают, если учатся сами. По их мнению, в школах уроки распределяются неудобно, и у ребёнка к концу учебного дня в голове "каша" из химии, географии, математики и других предметов. А на семейном обучении можно изучать программу модулями, что даёт более глубокое понимание тем. Так, сначала, например, школьник изучает всю историю, потом литературу и так далее.

"Мы сейчас живём в информационном обществе, когда любая информация доступна. Если, например, в XX веке, чтобы что-то узнать, нужно было идти в библиотеку, многие учебники были доступны только в школе, где их выдавали. Сейчас такого уже нет и школа перестала быть единственным и главным источником информации и знаний для ребёнка", – сказала Степанова.

Медиатор по семейному образованию добавила, что к этому методу приходят уже во всём мире. Так, в Англии школьники изучают несколько предметов по своим интересам. Всё остальное учат, если есть желание.

Как перевести ребёнка на семейное обучение

Перевестись на семейное обучение несложно, ответили amic.ru в региональном Минобре. Школа препятствовать решению родителей не может.

Для перевода необходимо написать заявление в органы местного самоуправления, администрацию города или района, а также заявить в комитет по образованию. Необходимо сохранить копию заявления. После этого ребёнка можно забрать из школы. Также с любым удобным общеобразовательным учреждением заключается договор о прохождении промежуточной и итоговой аттестации.

"При этом родители берут на себя ответственность за качество обучения детей. Они обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её аттестации", – отметили в министерстве.

Но даже если ребёнок не пройдёт аттестацию вовремя, школа не разрывает с семьёй контракт. Просто ученику придётся нагонять те аттестации, которые он пропустил.

Сколько детей перешли на домашнее обучение в Алтайском крае – пока неизвестно. В краевом Минобре сказали, что информацию школы предоставят только в конце сентября. Но, судя по сообществу в соцсети "ВКонтакте", созданному специально для родителей, обучающих детей дома в регионе, – таких семей больше двухсот и эта цифра постоянно растёт.