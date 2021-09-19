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Бийчанин нашёл на заправке карту и украл с неё деньги, расплатившись в магазине

, ИА "Амител"
38-летний стоматолог узнал о пропаже, когда ему стали приходить уведомления
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Полиция задержала в Бийске 38-летнего мужчину, который нашёл банковскую карту на заправке и решил расплатиться ею в магазине. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, жертвой злоумышленника стал ровесник бийчанина, который работает стоматологом.

Потерпевший обратился в полицию, после того как ему начали приходить сообщения о списании денежных средств, хотя сам мужчина никаких покупок не совершал. Выяснилось, что он потерял карту пока заправлял автомобиль.

"Злоумышленник подобрал карту и успел рассчитаться находкой. Об этом потерпевший сообщил в полицию. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции "Приобский" установили личность подозреваемого и задержали его. 38-летний мужчина в содеянном признался", – сообщает пресс-служба ведомства.

Возбуждено уголовное дело по пункту "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершённая с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств"). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

19.09.2021 11:46
гость

установили личность подозреваемого и задержали его

Надо же, сработали. Значит могут, но не всегда хотят

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