Барнаулец решил "купить" водительские права через посредника и попал под суд

37-летнего жителя Барнаула осудят за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД для получения водительского удостоверения без сдачи экзамена. Для этого мужчина нашёл посредника на одном из сайтов объявлений и дал ему 35 тысяч рублей, однако тот просто потратил деньги.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в феврале 2021 года барнаулец прошёл обучение в автошколе, но не смог сдать экзамен. Однако он решил не дожидаться пересдачи и сразу же обратился к посреднику, которого нашёл в интернете.

"В ходе личной встречи посредник пообещал мужчине передать денежное вознаграждение сотруднику ГИБДД для получения водительского удостоверения, минуя законную процедуру сдачи экзамена. Обвиняемый, согласившись на условия мужчины, передал в качестве аванса денежные средства в сумме 35 тысяч рублей. Довести преступный умысел до конца ему не удалось, так как посредник не имел намерений передавать денежные средства, а взяв их, распорядился по своему усмотрению", – сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе следствия мужчина признал свою вину. Сейчас уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ ("Покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам") передано в суд.