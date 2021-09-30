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СГК запустила карту общественного контроля теплоснабжения в Барнауле

, ИА "Амител"
Можно получить ответ, если указать на карте температуру в квартире
Фото: Telegram-канал 'СГК Барнаул'

Фото: Telegram-канал "СГК Барнаул"

Сибирская генерирующая компания создала для Барнаула карту общественного контроля качества теплоснабжения, сообщает Telegram-канал "СГК Барнаул".

Интерактивная карта предназначена для сбора мнений и вопросов об отоплении города. Пользователи могут поставить три отметки: дома холодно, нормально или жарко. Благодаря этому обратную связь от жителей города можно собрать в одном месте. Для пользователей карты также есть возможность получить ответ от СГК, если они дополнительно укажут температуру в квартире и номер телефона.

Сервис работает на основе "Яндекс.Карт". Сейчас на сайте Сибирской генерирующей компании можно найти карты общественного контроля для 11 городов, среди которых Бийск и Рубцовск. 

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Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

Комментарии

30.09.2021 19:28
- гость -

Карта это хорошо. Но в Научном городке уже с 21 сентября не могут запустить котельную. Постоянно поломки, в квартирах завоздушены батареи. Происходит постоянное отключение теплоснабжения. Даже главу администрации не пускают на территорию котельной.

30.09.2021 20:42
Гость

А где три яхты, почему они не отмечены онлайн?

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