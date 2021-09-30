СГК запустила карту общественного контроля теплоснабжения в Барнауле

Сибирская генерирующая компания создала для Барнаула карту общественного контроля качества теплоснабжения, сообщает Telegram-канал "СГК Барнаул".
Интерактивная карта предназначена для сбора мнений и вопросов об отоплении города. Пользователи могут поставить три отметки: дома холодно, нормально или жарко. Благодаря этому обратную связь от жителей города можно собрать в одном месте. Для пользователей карты также есть возможность получить ответ от СГК, если они дополнительно укажут температуру в квартире и номер телефона.
Сервис работает на основе "Яндекс.Карт". Сейчас на сайте Сибирской генерирующей компании можно найти карты общественного контроля для 11 городов, среди которых Бийск и Рубцовск.
Комментарии
Карта это хорошо. Но в Научном городке уже с 21 сентября не могут запустить котельную. Постоянно поломки, в квартирах завоздушены батареи. Происходит постоянное отключение теплоснабжения. Даже главу администрации не пускают на территорию котельной.
А где три яхты, почему они не отмечены онлайн?