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Эти жёлтые трамваи. Власти Алтая начнут тратить по 100 млн в год на ремонт транспорта

, ИА "Амител"
Деньги с 2022 года будут получать три города: Барнаул, Бийск и Рубцовск

Власти Алтайского края с 2022-го будут выделять по 100 миллионов в год на ремонт электротранспорта в трёх городах: Барнауле, Бийске и Рубцовске. Средства планируют выделять из краевого бюджета в рамках программы "Развитие транспортной системы Алтайского края". Большую часть денег получит столица региона, где будут проводить капитальный ремонт трамваев. Об этом журналистам во время пресс-конференции рассказал заместитель министра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин.

Так, в 2022 году на первые 100 миллионов, выделенные из бюджета, планируется отремонтировать 17 тяговых подстанций в городах. Основная же часть денег достанется барнаульскому МУП "Горэлектротранс". В год власти собираются обновлять около 8-10 трамваев. На ремонт одного вагона в среднем понадобится 8-9 миллионов рублей. Софинансирование программы со стороны муниципалитетов составит 1%.

"Интересная инициатива. Это те жёлтые трамваи, которые уже курсируют по Барнаулу. Там проведён капитальный ремонт салона, заменён привод, позволяющий экономить электричество. Эту работу уже третий год проводит МУП "Горэлектротранс". Теперь эту работу мы будем проводить за краевые средства", – сообщил Дмитрий Коровин.

Ранее стало известно, что Алтайский край может получить в ближайшие годы 24,2 миллиарда рублей на обновление электротранспорта в трёх городах – Барнауле, Бийске и Рубцовске – в рамках национального проекта "Чистый воздух". Куратор Сибирского федерального округа, вице-премьер Виктория Абрамченко изучила проблемы Алтайского края по поручению главы правительства Михаила Мишустина и предложила оказать финансовую поддержку субъекту.

По данным amic.ru, заявку Алтайского края на предоставление денег действительно одобрили на уровне правительства РФ. Документ, по предварительной информации, находится на утверждении у главы кабмина Михаила Мишустина. Если его подпишут, Алтайский край может получить деньги на новые трамваи и троллейбусы ориентировочно в 2023-2024 годах.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей +73852594466

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