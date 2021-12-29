Трезвыми и молча: в Алтайском крае утвердили правила бракосочетания

Порядок заключения брака в торжественной обстановке в органах ЗАГС утвердило управление юстиции Алтайского края 28 декабря. В документе обозначено, что должна включать в себя церемония, как должен быть оформлен зал, правила поведения молодожёнов и гостей, а также приложен сценарий бракосочетания.

В тексте сказано, что молодожёны сами определяют дату и время бракосочетания, но ориентируясь на режим работы ЗАГСов. Кроме госпошлины за регистрацию брака, платить ничего не нужно.

Как должен быть украшен зал?

Сама торжественная церемония должна проводиться в специальных залах с "особым интерьером", который включает в себя государственную символику России, а также "предметы внутреннего убранства, создающие торжественность и "государственную значимость момента" бракосочетания. В документе не сообщается, какие элементы интерьера, кроме флага и герба, могут её создавать. Можно предположить, что в залах вполне возможно появление и портрета главы государства.

Как вести себя молодожёнам и их гостям?

Отдельно обозначены правила поведения молодожёнов и гостей в момент церемонии. Так, запрещается курить, пить спиртные напитки и в целом находиться на церемонии в состоянии опьянения (в том числе и наркотического).

Также нельзя использовать собственное музыкальное сопровождение, кроме того, каким располагает сам ЗАГС. Не допускается ходить по залу, разговаривать и "издавать иные звуки". Какие именно иные звуки нельзя издавать (кроме звонка мобильного телефона), также не уточняется.

Что запрещено?

Запрещено использовать в помещении и на прилегающей территории ЗАГСов лепестки цветов, крупы, монеты и конфеты, пиротехнику.

А что нельзя работникам ЗАГСов?

Уточняется также, что сотрудники ЗАГСов не могут оказывать какие-либо услуги, связанные с торжественной регистрацией браков, фотографировать и снимать на видео.

И каков сценарий бракосочетания?

Документ содержит в себе и сценарий торжественной регистрации. Он состоит из семи пунктов:

1. Приветствие участников церемонии.

2. Подтверждение согласия на заключение брака.

3. Приглашение молодожёнов поставить подписи в документе.

4. Объявление мужем и женой.

5. Вручение свидетельства о браке.

6. Просьба обменяться кольцами (если они есть).

7. Поздравление молодожёнов.