Трезвыми и молча: в Алтайском крае утвердили правила бракосочетания

Порядок заключения брака в торжественной обстановке в органах ЗАГС утвердило управление юстиции Алтайского края 28 декабря. В документе обозначено, что должна включать в себя церемония, как должен быть оформлен зал, правила поведения молодожёнов и гостей, а также приложен сценарий бракосочетания.
В тексте сказано, что молодожёны сами определяют дату и время бракосочетания, но ориентируясь на режим работы ЗАГСов. Кроме госпошлины за регистрацию брака, платить ничего не нужно.
Как должен быть украшен зал?
Сама торжественная церемония должна проводиться в специальных залах с "особым интерьером", который включает в себя государственную символику России, а также "предметы внутреннего убранства, создающие торжественность и "государственную значимость момента" бракосочетания. В документе не сообщается, какие элементы интерьера, кроме флага и герба, могут её создавать. Можно предположить, что в залах вполне возможно появление и портрета главы государства.
Как вести себя молодожёнам и их гостям?
Отдельно обозначены правила поведения молодожёнов и гостей в момент церемонии. Так, запрещается курить, пить спиртные напитки и в целом находиться на церемонии в состоянии опьянения (в том числе и наркотического).
Также нельзя использовать собственное музыкальное сопровождение, кроме того, каким располагает сам ЗАГС. Не допускается ходить по залу, разговаривать и "издавать иные звуки". Какие именно иные звуки нельзя издавать (кроме звонка мобильного телефона), также не уточняется.
Что запрещено?
Запрещено использовать в помещении и на прилегающей территории ЗАГСов лепестки цветов, крупы, монеты и конфеты, пиротехнику.
А что нельзя работникам ЗАГСов?
Уточняется также, что сотрудники ЗАГСов не могут оказывать какие-либо услуги, связанные с торжественной регистрацией браков, фотографировать и снимать на видео.
И каков сценарий бракосочетания?
Документ содержит в себе и сценарий торжественной регистрации. Он состоит из семи пунктов:
1. Приветствие участников церемонии.
2. Подтверждение согласия на заключение брака.
3. Приглашение молодожёнов поставить подписи в документе.
4. Объявление мужем и женой.
5. Вручение свидетельства о браке.
6. Просьба обменяться кольцами (если они есть).
7. Поздравление молодожёнов.
Комментарии
Что делать. Караул.
напугали прям, выездная регистрация и ёёёёёоооххххууууууу