Неизвестная женщина обстреляла дом певицы Рианны в Беверли-Хиллз

Артистка находилась внутри, но не пострадала

09 марта 2026, 15:33, ИА Амител

В элитном районе Лос-Анджелеса неизвестная женщина открыла стрельбу по особняку певицы Рианны, сообщает Shot.

Инцидент произошел днем 9 марта в Беверли-Хиллз. Злоумышленница подъехала к дому звезды на автомобиле и выпустила около десяти пуль из винтовки AR-15. Несколько из них пробили стену здания.

В момент стрельбы Рианна была внутри — она не пострадала. Были ли в доме ее муж A$AP Rocky и трое детей, не уточняется.

На место оперативно прибыла полиция. Подозреваемую задержали. Ей около 30 лет, сейчас с ней работают следователи. Мотивы нападения пока неизвестны.