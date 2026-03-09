Неизвестная женщина обстреляла дом певицы Рианны в Беверли-Хиллз
Артистка находилась внутри, но не пострадала
09 марта 2026, 15:33, ИА Амител
Патроны / Фото: unsplash.com
В элитном районе Лос-Анджелеса неизвестная женщина открыла стрельбу по особняку певицы Рианны, сообщает Shot.
Инцидент произошел днем 9 марта в Беверли-Хиллз. Злоумышленница подъехала к дому звезды на автомобиле и выпустила около десяти пуль из винтовки AR-15. Несколько из них пробили стену здания.
В момент стрельбы Рианна была внутри — она не пострадала. Были ли в доме ее муж A$AP Rocky и трое детей, не уточняется.
На место оперативно прибыла полиция. Подозреваемую задержали. Ей около 30 лет, сейчас с ней работают следователи. Мотивы нападения пока неизвестны.
15:49:39 09-03-2026
не требуется разрешение на оружие ...
стены из ДСП ...
Вот и результат
17:43:59 09-03-2026
из такого же винтаря Трампу ухо стрельнули...
22:39:51 09-03-2026
................... (17:43:59 09-03-2026) из такого же винтаря Трампу ухо стрельнули...... Ментов вызвали?
08:31:41 10-03-2026
Musik (22:39:51 09-03-2026) Ментов вызвали? ... это тебе не наши менты ты только сунул руку в карман за телефоном а тебя продырявили
09:38:12 10-03-2026
кол (08:31:41 10-03-2026) это тебе не наши менты ты только сунул руку в карман за тел... у нас - няшки.
09:44:51 10-03-2026
Musik (09:38:12 10-03-2026) у нас - няшки....
Пока не довезут до СИЗО, где уже нет свидетелей