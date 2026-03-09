Онколог оценил шансы Лерчек на выздоровление при четвертой стадии рака
У блогера диагностировали четвертую стадию рака с метастазами в легких и разрушением позвонков
09 марта 2026, 15:03, ИА Амител
У блогера Лерчек обнаружили злокачественные клетки и метастазы в легких. Об этом сообщил отец ее четвертого ребенка Луис Сквиччиарини. По его словам, после родов врачи обратили внимание на состояние плаценты — материал отправили на гистологию, и результат оказался неутешительным. Также блогеру сделали операцию на позвоночнике из-за разрушившихся позвонков.
Онколог Евгений Черемушкин в беседе с aif.ru пояснил, что беременность не могла стать причиной рака, но сыграла роль катализатора.
«Если говорить о биологии опухоли, то от момента появления "дефектной" клетки до формирования сантиметровой опухоли может пройти от 5 до 15 лет. Во время беременности иммунитет снижается, а гормоны роста выбрасываются в огромных количествах. Если опухоль уже была, она резко ускоряет рост», — объяснил эксперт.
Метастазы и разрушение позвонков указывают на четвертую стадию. Шанс на выздоровление есть, но он небольшой, подчеркнул Черемушкин. Результат зависит от типа опухоли и локализации. Например, при некоторых болезнях крови возможна полная ремиссия, но риски сохраняются всегда.
Лерчек находится под домашним арестом по делу о выводе более 250 млн рублей за рубеж. Из-за состояния здоровья она может не явиться на очередное заседание суда 16 марта.
19:07:36 09-03-2026
Всё что я про эту лерчек узнал я узнал против своей воли и вообще до сих пор точно не представляю кто она вообще и на кой чёрт знать о ней широкой общественности
Но раз уж у неё рак и пиарят изо всех щелей и без онколога скажу, с такими симптомами шансов ровно ноль