Онколог оценил шансы Лерчек на выздоровление при четвертой стадии рака

У блогера диагностировали четвертую стадию рака с метастазами в легких и разрушением позвонков

09 марта 2026, 15:03, ИА Амител

Блогер Валерия Чекалина / Фото: Shot

У блогера Лерчек обнаружили злокачественные клетки и метастазы в легких. Об этом сообщил отец ее четвертого ребенка Луис Сквиччиарини. По его словам, после родов врачи обратили внимание на состояние плаценты — материал отправили на гистологию, и результат оказался неутешительным. Также блогеру сделали операцию на позвоночнике из-за разрушившихся позвонков.

Онколог Евгений Черемушкин в беседе с aif.ru пояснил, что беременность не могла стать причиной рака, но сыграла роль катализатора.

«Если говорить о биологии опухоли, то от момента появления "дефектной" клетки до формирования сантиметровой опухоли может пройти от 5 до 15 лет. Во время беременности иммунитет снижается, а гормоны роста выбрасываются в огромных количествах. Если опухоль уже была, она резко ускоряет рост», — объяснил эксперт.

Метастазы и разрушение позвонков указывают на четвертую стадию. Шанс на выздоровление есть, но он небольшой, подчеркнул Черемушкин. Результат зависит от типа опухоли и локализации. Например, при некоторых болезнях крови возможна полная ремиссия, но риски сохраняются всегда.

Лерчек находится под домашним арестом по делу о выводе более 250 млн рублей за рубеж. Из-за состояния здоровья она может не явиться на очередное заседание суда 16 марта.