Россиянам напомнили о грядущих длинных выходных в мае и июне

Предпраздничные дни — 30 апреля, 8 мая и 11 июня — будут сокращены на час

09 марта 2026, 14:03, ИА Амител

Россиян ожидают длинные выходные в начале мая. Об этом ТАСС напомнила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.

По ее словам, во втором квартале 2026 года будет три сокращенных рабочих недели. Праздничные выходные распределятся следующим образом:

с 1 по 3 мая (Праздник Весны и Труда);

с 9 по 11 мая (День Победы);

с 12 по 14 июня (День России).

Депутат также уточнила, что рабочие дни, предшествующие праздникам (30 апреля, 8 мая и 11 июня), будут сокращены на один час.