Россиянам напомнили о грядущих длинных выходных в мае и июне
Предпраздничные дни — 30 апреля, 8 мая и 11 июня — будут сокращены на час
09 марта 2026, 14:03, ИА Амител
Офисный работник / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Россиян ожидают длинные выходные в начале мая. Об этом ТАСС напомнила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.
По ее словам, во втором квартале 2026 года будет три сокращенных рабочих недели. Праздничные выходные распределятся следующим образом:
- с 1 по 3 мая (Праздник Весны и Труда);
- с 9 по 11 мая (День Победы);
- с 12 по 14 июня (День России).
Депутат также уточнила, что рабочие дни, предшествующие праздникам (30 апреля, 8 мая и 11 июня), будут сокращены на один час.
15:50:03 09-03-2026
Господи дайте отдохнуть от этих то праздников так сказать, вы уже на лето накинулись. Надоело уже все время что то праздновать вместе с другими
08:51:20 10-03-2026
Гость (15:50:03 09-03-2026) Господи дайте отдохнуть от этих то праздников так сказать, в... Такие праздники в заработной плате дыра, семейный бюджет страдает, жку и прочие выплаты (за весь период считается), КОМУ НУЖНЫ ЭТИ ПРАЗДНИКИ?
16:54:28 09-03-2026
тебя что заставляют силком, не празднуй.
20:06:10 09-03-2026
Гость (16:54:28 09-03-2026) тебя что заставляют силком, не празднуй.... Вытрёпывается. Есть такие. Не хочешь отдыхать, пей пиво.
07:47:28 10-03-2026
Не забывайте каждые три дня напоминать. А то дурачки забудут и на работу в праздник попрутся.