Абоненты Т2 из Алтайского края могут заказать еду в "Грильнице" со скидкой 25%
Акция продлится до 1 февраля 2026 года
30 октября 2025, 16:00, ИА Амител erid: 2W5zFGq788Y
Компания Т2 представила новое предложение для клиентов из Алтайского края. Абоненты оператора могут заказать блюда в сети ресторанов быстрого питания "Грильница" со скидкой 25%. Акция действует до 1 февраля 2026 года и распространяется как на заказы в заведениях, так и на доставку на дом.
Вкусные бонусы для клиентов Т2
Скидку предоставляют на весь ассортимент сети: пиццу, шаурму, вок и другие популярные блюда. Заведения "Грильницы" находятся в Барнауле, Новоалтайске, Бийске, Заринске, Алейске, Павловске, Рубцовске, поселке Сибирский и селе Санниково.
Чтобы воспользоваться предложением, необходимо активировать промокод в мобильном приложении Т2 (значок подарка находится в нижней части экрана) либо в личном кабинете на сайте оператора. При заказе в ресторане промокод необходимо назвать сотруднику, а при онлайн-заказе – ввести его в соответствующее поле на сайте или в приложении "Грильницы".
Поддержка образа жизни и выгод для абонентов
Т2 традиционно развивает партнерские программы, направленные на поддержку своих клиентов. Пользователям доступны подарки, скидки и бонусы от компаний из разных сфер – ресторанов, магазинов, музеев и онлайн-сервисов.
Кроме того, абоненты могут воспользоваться специальными предложениями партнеров, позволяющими получать кешбэк на счет мобильного телефона. Полученные средства можно потратить на оплату связи и других услуг оператора.
Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте Т2.
*Т2 (Тэ2")Реклама
09:17:19 01-11-2025
Дайте кто-нибудь промокод