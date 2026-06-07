Личное состояние Владимира Зеленского может достигать 5 млрд долларов
По словам главы Госсовета Крыма, украинский президент может считаться одним из самых богатых людей в Европе
07 июня 2026, 07:33, ИА Амител
Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что личное состояние президента Украины Владимира Зеленского может достигать 5 миллиардов долларов. По его словам, это делает украинского лидера не только самым богатым гражданином своей страны, но и одним из наиболее состоятельных людей в Европе, сообщает ТАСС.
«Я очень хорошо знаю эту команду, очень хорошо знаю личность Зеленского — судьба сводила. Это богатейший человек сегодня не только на территории Украины, но и в Европе, наверное. По инсайдерской информации, порядка 5 млрд долларов его личное состояние на сегодня», — сообщил Константинов.
Он также упомянул, что близкое окружение Зеленского, в частности Тимур Миндич, которого называют "кошельком" украинского президента и который сейчас находится в Израиле, также располагает значительными финансовыми активами.
При этом в официальной декларации семьи Зеленского за 2025 год указана сумма чуть более 1 миллиона долларов. Из них 595 тысяч — наличные, остальное распределено по банковским счетам, в том числе в Цюрихе, где хранится 346 483 евро.
07:49:18 07-06-2026
всего -то 5 млрд? Да он просто салага.
07:55:09 07-06-2026
а прицепа нет.
07:59:11 07-06-2026
На фото на покойника похож.
13:19:01 07-06-2026
Гость (07:59:11 07-06-2026) На фото на покойника похож.... Он и есть покойник. Не жилец. Тяжёлая форма наркомании. Ну, юные бандеровцы, налетай, минусуй.
08:31:55 07-06-2026
У нас даже судьи есть по-богаче, нищая страна, что с них взять
08:45:39 07-06-2026
"По словам главы Госсовета Крыма"------- Что сказать? "Истина" в первой инстанции.
08:49:10 07-06-2026
так понимаю, что 5млрд зелинского должны стать громоотводом к вопросам по местным взяточником и коррупционеров
10:29:15 07-06-2026
Может или не может, если бы да кабы
12:53:53 07-06-2026
а может и не достигать...
😁
13:39:27 07-06-2026
Хоть - 10, он нацист, будет постоянно с охраной и оглядываться..
17:41:38 07-06-2026
dok_СФ (13:39:27 07-06-2026) Хоть - 10, он нацист, будет постоянно с охраной и оглядывать...
Ещё ему надо бункер построить, чтобы ненароком никто не напал)))
08:25:52 08-06-2026
вот интересно а если его похитить и на дыбе номера счетов спросить? ведь назовет все подлец, откроет путь к баблу...
15:27:08 08-06-2026
Да у нас один мчсник в Бийске почти на миллиард только натырил, а сколько спрятал? В Бийске! Что происходит в городах покрупнее?