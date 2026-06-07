Личное состояние Владимира Зеленского может достигать 5 млрд долларов

По словам главы Госсовета Крыма, украинский президент может считаться одним из самых богатых людей в Европе

07 июня 2026, 07:33, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что личное состояние президента Украины Владимира Зеленского может достигать 5 миллиардов долларов. По его словам, это делает украинского лидера не только самым богатым гражданином своей страны, но и одним из наиболее состоятельных людей в Европе, сообщает ТАСС.

«Я очень хорошо знаю эту команду, очень хорошо знаю личность Зеленского — судьба сводила. Это богатейший человек сегодня не только на территории Украины, но и в Европе, наверное. По инсайдерской информации, порядка 5 млрд долларов его личное состояние на сегодня», — сообщил Константинов.

Он также упомянул, что близкое окружение Зеленского, в частности Тимур Миндич, которого называют "кошельком" украинского президента и который сейчас находится в Израиле, также располагает значительными финансовыми активами.

При этом в официальной декларации семьи Зеленского за 2025 год указана сумма чуть более 1 миллиона долларов. Из них 595 тысяч — наличные, остальное распределено по банковским счетам, в том числе в Цюрихе, где хранится 346 483 евро.