В России разработали новое лекарство для пациентов с легочной гипертензией

Производством препарата занимается Фармзащита

07 июня 2026, 09:04, ИА Амител

Препарат / Ученые / Лекарства / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В России разработали новый препарат для лечения легочной гипертензии у детей и взрослых. Его регистрацию планируют завершить уже в 2026 году. Об этом в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.

По ее словам, речь идет об орфанном препарате "Селексипаг", предназначенном для лечения пациентов с легочной гипертензией.

Глава ФМБА уточнила, что лекарственное средство было синтезировано специалистами Научного института гигиены, профпатологии и экологии человека ФМБА России.

Производством препарата занимается Фармзащита.

Легочная гипертензия относится к числу редких и тяжелых заболеваний, при которых повышается давление в легочных артериях, что приводит к серьезной нагрузке на сердце и может значительно ухудшать качество жизни пациентов. Появление отечественного препарата позволит расширить возможности лечения как взрослых, так и детей с этим диагнозом.