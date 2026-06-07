"Нужен баланс". Зачем алтайский автобизнес просит изменить правила для покупателей

Руководитель "Альбион Моторс" Елена Марисина — о потребительском экстремизме, штрафах, ремонте автомобилей и предложениях для бизнеса

07 июня 2026, 07:00, ИА Амител

Елена Марисина / Фото: amic.ru

Руководитель компании "Альбион Моторс" Елена Марисина представила в Госдуме пакет предложений по изменению закона "О защите прав потребителей". По ее словам, действующие нормы в ряде случаев создают перекос в пользу покупателя, а бизнес сталкивается с завышенными штрафами, сложностями с поставкой запчастей и потребительским экстремизмом. Елена Марисина рассказала Business FM Барнаул, почему автобизнес просит изменить правила, как царапина на автомобиле может привести к многомиллионным требованиям и какие налоговые решения могли бы помочь предпринимателям.

— Елена, вы выступали в Госдуме. Что это было за мероприятие?

— 22 мая я участвовала в круглом столе "В фокусе женщины: бизнес как стиль жизни". Там собрались порядка 300 женщин-предпринимателей из 48 регионов страны. Каждая участница предлагала свой пакет инициатив. Часть из них выбрали для представления во время круглого стола.

— Ваши предложения касаются закона "О защите прав потребителей". Что стало поводом для такой инициативы?

— Если говорить о нашем бизнесе — продаже и обслуживании автомобилей, — то закон был принят еще в 1994 году. С тех пор автомобили стали технически гораздо сложнее. Но в пользу продавца закон за это время менялся только один раз — 1 февраля этого года. Небольшие сдвиги уже произошли, но они незначительные. Нам бы хотелось доработать закон в пользу продавца, потому что сегодня очень заметно начал процветать потребительский экстремизм.

— Как он проявляется?

— Сегодня действуют очень большие неустойки и штрафы, которые не соответствуют рынку. Кроме того, есть сложности с поставками запасных частей, которые могут понадобиться для гарантийного ремонта.

Мы все находимся в условиях санкций, нарушенной логистики и сложностей с перечислением денежных средств за пределы России. Это усложняет поставку тех или иных запчастей.

Есть много скользких моментов, которые мы обозначили. По некоторым проблемам даже предложили конкретные решения в цифрах. Самое главное — мы не просим убрать защиту потребителей. Мы просим сделать ее разумной. Наше предложение — это не снять ответственность, а создать предсказуемые и справедливые правила для всех. Нужно восстановить баланс между продавцом и покупателем и четко определить, где добросовестный потребитель, а где потребительский экстремизм.

— Как можно провести эту грань?

— Для этого, считаю, нужно развивать практику привлечения таких лиц к уголовной ответственности. Нужно обозначить признаки: где добросовестный потребитель, а где мошенник. Речь идет о манипуляциях. Их необходимо прописать, чтобы была возможность привлекать к ответственности.

Еще одно предложение — увеличить сроки ответа и исполнения требований на количество дней, которые приходятся на государственные праздники. Последние пару лет мы видим веер претензий 31 декабря. Здесь явно прослеживается определенная схема.

Также считаю необходимым внести поправку о том, что все требования нужно принимать только официальным путем. Сейчас вновь появляется практика, когда потребитель пишет о проблеме или недостатках товара в соцсетях, на форумах, а потом приносит копию в суд. И суд принимает это во внимание.

Такая практика пока встречается нечасто, но она уже существует. В соцсетях мы не можем определить, кто именно писал сообщение и как это происходило. И мы не можем на 100% отследить такие претензии. Еще одно предложение — ввести для потребителей полную госпошлину, как для юридических лиц. Это нужно для равной ответственности. Также предлагаем обязать проводить досудебную экспертизу за счет истца.

— Одно из ваших предложений — ввести минимальный порог существенности недостатка товара. Вы приводили пример: возвращать автомобиль из-за царапины — это уже похоже на потребительский экстремизм. Такие случаи действительно бывают?

— Случаи бывают и более мелкие, и более смешные. У нас, например, был случай, когда потребитель судился с нами за подаренную вещь. Если говорить о минимальном пороге существенности, здесь действительно есть перекос. В декабре 2024 года вышел документ, где указано, что существенным порогом является 30% от стоимости автомобиля. Но суды в пользу продавца такую практику сегодня не применяют.

Нам бы хотелось, чтобы этот порог сохранился и был внесен в закон "О защите прав потребителей". Например, автомобиль стоит 5 млн рублей. Значит, порог существенности — 1,5 млн рублей. Но сейчас, если смотреть практику, царапина, которую можно исправить за 5 тысяч рублей, может привести к возврату автомобиля, пеням и штрафам, которые по сумме могут составлять стоимость еще одного или даже двух автомобилей.

— Еще одна идея — дифференцировать сроки ремонта в зависимости от сложности и доступности запчастей. Как это должно работать?

— Как я уже сказала, закон был принят в 1994 году, а автомобили стали технически гораздо сложнее. Плюс накладываются санкции и нарушения логистики. Это приводит к проблемам с поставкой запчастей.

Содержать огромные склады на территории России — это тоже большая сложность и большие затраты. В итоге это приводит к увеличению себестоимости для конечного потребителя. Одно из предложений — установить сроки поставки и ремонта в диапазоне 60–90 дней. В зависимости от сложности ремонта, доступности деталей и от того, можно эксплуатировать автомобиль или нет.

Также мы предлагаем устанавливать сроки ремонта, если на этот период передаем покупателю подменный автомобиль, идентичный тому, который у него сломался.

— Вы предлагаете закрепить прозрачную методику расчета износа по возрасту, пробегу и категории товара. Раньше износ действительно определяли "на глазок"?

— Раньше степень износа вообще не определяли. Поправку внесли только с 1 февраля 2026 года. Это, конечно, большой плюс для продавцов. Но сейчас методика все равно выглядит как оценка "на глазок", и это создает хаос и новые иски. Нужно внести формулу: как рассчитывается износ с учетом пробега автомобиля в километрах, процента амортизации за год и категории товара. Это может касаться не только автомобилей. Есть мототехника, электротехника, тяжелая техника.

— Вы также предлагаете изменить правила расторжения дополнительных услуг. Например, чтобы клиент не мог вернуть деньги за страховку, если с ее оформления уже прошел значимый срок. Какой срок вы считаете справедливым?

— Я считаю, что квартал был бы справедливым сроком, после которого возврат страховки становится невозможным. Объясню почему. С одной стороны, раньше действительно было навязывание дополнительных услуг. Часть автосалонов этим пользовались, особенно в мошеннических схемах. Здесь, конечно, нужно защищать потребителя.

Но сегодня потребитель приходит в автосалон, запрашивает коммерческое предложение, старается получить максимальные условия. Стоимость товара снижается за счет дополнительных услуг, которые он набирает. А потом он выходит из автосалона и на следующий день полностью расторгает эти услуги. Сделка становится минусовой и невыгодной.

— То есть это уже хитрость клиента?

— Да, в том числе. Еще одна инициатива по закону "О защите прав потребителей" — ограничить штрафную неустойку разумным процентом. Сейчас это 1% от стоимости товара в день.

Если вернуться к примеру автомобиля за 5 млн рублей, то за 100 дней набегает стоимость еще одного автомобиля. Мы предложили снизить неустойку до 0,1%. Это 36,5% годовых. На мой взгляд, это достаточно серьезная компенсация и наказание для продавца, а также плюс для потребителя.

— Часть ваших предложений касается налогов. Что именно предлагаете?

— Предлагаем вернуть пониженные страховые взносы. Пусть это будет не 15%, а компромиссный вариант — до 18%. Для малого бизнеса нужно создать официальный переходный режим для новых плательщиков НДС. Сейчас такой режим есть, но шаг оказался достаточно большим, и не все успевают подстроиться.

Также предлагаем небольшим предприятиям сдавать декларацию по НДС реже — например, раз в квартал или раз в полугодие. Многие небольшие компании нанимают бухгалтера на аутсорсе, и ежемесячная сдача деклараций бьет по их бюджету.

Кроме того, было бы неплохо дифференцировать ставку НДС для социально значимых услуг. В том числе для ремонта автомобилей, IT и других востребованных направлений. По аналогии с детскими товарами, где сейчас действует ставка 10%.

— Еще одна идея — поднять порог между средним и крупным бизнесом. Что это даст?

— Сейчас порог перехода из среднего бизнеса в крупный составляет 3 млрд рублей. Он был установлен в 2021 году и с тех пор не менялся. Но стоимость товаров и услуг за это время значительно выросла. Поэтому мы предлагаем увеличить порог до 6 млрд рублей, а также рассмотреть возможность ежегодной индексации с учетом инфляции.

— Вы также говорите о снижении расходов бизнеса на аудит. Что предлагаете здесь?

— Сейчас обязательный аудит нужен компаниям с выручкой от 800 млн рублей или активами от 400 млн рублей. Проблема та же: цены выросли, обороты выросли, но доходность бизнеса не увеличилась пропорционально. При этом аудит — затратная процедура. Аудиторские компании проходят лицензирование, есть четкие требования, и стоимость таких услуг для многих бизнесов стала тяжелой. Мы предлагаем увеличить порог по выручке до 1,5 млрд рублей, а по активам — до 800 млн рублей.

— Еще одно предложение касается системы "Честный знак". В чем его суть?

— Когда я работала над предложениями по "Честному знаку", подготовила ряд поправок. Через два дня уже внесли изменения, причем достаточно позитивные. Сама система нужна, потому что она помогает ограничивать фальсификат. Это 100%. Но бизнес, к сожалению, не всегда к этому готов.

Если говорить о небольших предприятиях, им нужно менять процессы, дорабатывать CRM. В итоге есть риск, что часть бизнеса снова уйдет в тень. Поэтому нужно дать возможность запускать эти процессы в более мягком режиме. Я бы в каждом регионе запустила тестовые компании, которые попробовали бы систему на себе и дали обратную связь. Не только в центральной части страны, но и в отдаленных районах.

— То есть нужна господдержка для таких тестовых компаний?

— Или хотя бы просто запустить пилот и собрать обратную связь: как это работает на практике. Потому что иногда запускается процесс, который не рассчитан на дальнейшие шаги.

— Вы передали пакет поправок. Каких результатов ждете?

— Мы, конечно, не ждем, что все 100% наших корректировок примут и внедрят. Но если хотя бы малая часть сдвинется и изменения внесут, это уже будет очень хорошо для бизнеса в целом.