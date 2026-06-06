Маркетолог объяснил, почему люди постоянно покупают ненужные вещи

Импульсивные траты связаны с эмоциями: покупка дает быстрый дофамин, но радость длится два-три дня

06 июня 2026, 12:32, ИА Амител

Магазин / Одежда / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Многие россияне знакомы с ситуацией: купили вещь, порадовались пару дней, а потом она пылится без дела. Маркетолог и основатель бутиковой студии маркетинга Влад Фишер в беседе с "Газетой.ру" рассказал, что на самом деле скрывается за этой привычкой.

Покупка как быстрый дофамин

Импульсивные траты напрямую связаны с эмоциональным состоянием, объясняет эксперт. В моменты стресса, тревоги или усталости человек ищет способ быстро поднять себе настроение — и шопинг оказывается самым доступным инструментом.

«Покупка — это быстрый способ повысить уровень гормона радости — дофамина. Во время шопинга есть ощущение радости, но оно держится два-три дня, а дальше хочется все повторить», — пояснил Фишер.

Так рождается замкнутый круг: чем больше тревоги, тем чаще человек тянется к "маленьким радостям". Со временем это перерастает в устойчивую привычку покупать не потому, что нужно, а чтобы просто порадовать себя.

Молодежь и "роскошная бедность"

Особенно подвержены импульсивным тратам молодые люди, убежден маркетолог. Многие из них не видят четких финансовых перспектив и не верят в долгосрочные накопления.

«Когда человек понимает, что копить на крупные цели придется десятилетиями, а деньги при этом обесцениваются, он выбирает другое — жить сейчас. Отсюда эта история, которую иногда называют "роскошной бедностью". Есть тысяча — ее тратят на что-то приятное здесь и сейчас», — отметил Фишер.

Акции и алгоритмы

Добавляют масла в огонь и маркетинговые триггеры: акции, распродажи, "выгодные предложения" подталкивают к спонтанным покупкам, даже если человек изначально не планировал ничего приобретать.

Свою роль играют и цифровые платформы. Онлайн-магазины и соцсети собирают данные о поведении пользователей и подстраивают под них рекламу.