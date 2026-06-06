Маркетолог объяснил, почему люди постоянно покупают ненужные вещи
Импульсивные траты связаны с эмоциями: покупка дает быстрый дофамин, но радость длится два-три дня
06 июня 2026, 12:32, ИА Амител
Многие россияне знакомы с ситуацией: купили вещь, порадовались пару дней, а потом она пылится без дела. Маркетолог и основатель бутиковой студии маркетинга Влад Фишер в беседе с "Газетой.ру" рассказал, что на самом деле скрывается за этой привычкой.
Покупка как быстрый дофамин
Импульсивные траты напрямую связаны с эмоциональным состоянием, объясняет эксперт. В моменты стресса, тревоги или усталости человек ищет способ быстро поднять себе настроение — и шопинг оказывается самым доступным инструментом.
«Покупка — это быстрый способ повысить уровень гормона радости — дофамина. Во время шопинга есть ощущение радости, но оно держится два-три дня, а дальше хочется все повторить», — пояснил Фишер.
Так рождается замкнутый круг: чем больше тревоги, тем чаще человек тянется к "маленьким радостям". Со временем это перерастает в устойчивую привычку покупать не потому, что нужно, а чтобы просто порадовать себя.
Молодежь и "роскошная бедность"
Особенно подвержены импульсивным тратам молодые люди, убежден маркетолог. Многие из них не видят четких финансовых перспектив и не верят в долгосрочные накопления.
«Когда человек понимает, что копить на крупные цели придется десятилетиями, а деньги при этом обесцениваются, он выбирает другое — жить сейчас. Отсюда эта история, которую иногда называют "роскошной бедностью". Есть тысяча — ее тратят на что-то приятное здесь и сейчас», — отметил Фишер.
Акции и алгоритмы
Добавляют масла в огонь и маркетинговые триггеры: акции, распродажи, "выгодные предложения" подталкивают к спонтанным покупкам, даже если человек изначально не планировал ничего приобретать.
Свою роль играют и цифровые платформы. Онлайн-магазины и соцсети собирают данные о поведении пользователей и подстраивают под них рекламу.
«Алгоритмы зачастую знают о нас больше, чем мы сами. Они отслеживают, что нам нравится, на что мы реагируем, и буквально подсовывают, навязывают именно это. В итоге человек оказывается между своими эмоциями и точечной работой систем, которые подталкивают к покупке», — резюмировал эксперт.
12:48:49 06-06-2026
на планете Земля большинство людей даже на квалифицированных потребителей не тянут.
13:02:27 06-06-2026
Нет целей по жизни, поэтому покупают ненужные.. радость на два часа - нет, это не секс..
13:03:47 06-06-2026
Есть и иные мнения по вопросу импульсивных трат
1. Психологическое принуждение к покупке
3. Не удовлетворение спроса, принуждение к потреблению.
4. Осознание отсутствия механизмов накопления и передачи по наследству.
13:57:24 06-06-2026
Часто от маленьких дешевых ненужных вещей радости больше, чем от больших нужных)))
15:34:15 06-06-2026
Никогда не покупал не нужных вещей
15:47:46 06-06-2026
все просто- МНОГО ЛИШНИХ ДЕНЕГ.. ну или в кредиты они влазят.. в общем мягкотелые больные шопоголики
16:58:47 06-06-2026
Когда деньги лишние, тогда стирается граница между необходимостью и желанием.
19:16:19 06-06-2026
Причина бессмысленных трат - зомбирующая людей реклама, которую ровно поэтому следует категорически запретить!
20:18:26 06-06-2026
Гезелевские деньги (нем. Freigeld или «свободные деньги») — это концепция альтернативной валюты, предложенная немецким экономистом Сильвио Гезеллем. Их ключевая особенность — убывающая стоимость во времени (демередж), что делает накопление невыгодным и стимулирует быстрое обращение средств.
Сейчас все деньги такие, так что трать - гуляй рванина!
22:36:03 06-06-2026
Постоянно вижу женщин в транспорте , зависающих в телефоне на сайте ВБ или Озоне. Скупаю все пакетами
15:28:43 09-06-2026
Гость (22:36:03 06-06-2026) Постоянно вижу женщин в транспорте , зависающих в телефоне... Запретить этим курицам вход туда