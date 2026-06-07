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Россияне рассказали, какое произведение русской литературы считают главным

В опросе также определили лучшие книги XIX века, Серебряного века и советского периода

07 июня 2026, 08:00, ИА Амител

Человек читает электронную книгу / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru
Человек читает электронную книгу / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Социологи провели опрос и выяснили, какое произведение читатели считают главным в русской литературе. Результаты исследования приводит "Лента.ру".

Абсолютным лидером стал роман Льва Толстого "Война и мир". Участники опроса объяснили свой выбор мировым признанием книги, ее огромным влиянием на культуру и тем, что она не теряет актуальности даже спустя полтора столетия.

Следом в пятерку лучших вошли "Герой нашего времени" Лермонтова, "Преступление и наказание" Достоевского, "Евгений Онегин" Пушкина и "Отцы и дети" Тургенева.

Десятка самых значимых книг XIX века также включила "Мертвые души" и "Ревизора" Гоголя, "Капитанскую дочку" Пушкина, "Грозу" Островского и "Братьев Карамазовых" Достоевского.

Среди произведений рубежа XIX–XX веков и Серебряного века первое место занял "Вишневый сад" Чехова. За ним расположились "Темные аллеи" Бунина, чеховская "Чайка", горьковское "На дне", "Господин из Сан-Франциско" Бунина и "Огненный Ангел" Брюсова.

В рейтинге советской литературы вне конкуренции оказался "Мастер и Маргарита" Булгакова. В десятку также попали "Собачье сердце" Булгакова, "Тихий Дон" Шолохова, "Доктор Живаго" Пастернака, "Молодая гвардия" Фадеева и роман-антиутопия Замятина "Мы".

       

Комментарии 21

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антирейтинг.

08:16:49 07-06-2026

Абсолютным лидером стал роман Льва Толстого "Война и мир".©
интересно, есть кто роман прочитали от начала и до конца?
при этом не выругавшись по русски, из-за сносок с переводом с французского.

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Гость

09:41:20 07-06-2026

Не знаю ни одного человека,дочитавшего до конца Войну и мир.

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Виктор

20:02:35 07-06-2026

Гость (09:41:20 07-06-2026) Не знаю ни одного человека,дочитавшего до конца Войну и мир.... Я извиняюсь, но это означает лишь то, что ваше окружение застряло на уровне начальной школы. Вместе с вами, разумеется.

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Гость

21:32:00 07-06-2026

Виктор (20:02:35 07-06-2026) Я извиняюсь, но это означает лишь то, что ваше окружение зас... Не спешите меня. Понимаю желание изобразить умного,но не получилось.

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Виктор

09:49:06 08-06-2026

Гость (21:32:00 07-06-2026) Не спешите меня. Понимаю желание изобразить умного,но не пол... А я, кстати, никуда и не спешу. И зачем изображать, когда это непреложный факт. А вот что касается вас, то, похоже, врачи здесь бессильны.

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Гость

02:16:10 08-06-2026

Гость (09:41:20 07-06-2026) Не знаю ни одного человека,дочитавшего до конца Войну и мир.... Значит, не с теми людьми общаетесь

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Гость

10:00:35 08-06-2026

Гость (02:16:10 08-06-2026) Значит, не с теми людьми общаетесь...
Судить людей по литературным предпочтениям это это какой-то книжный буллинг :)

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Гость

11:06:08 08-06-2026

Гость (10:00:35 08-06-2026) Судить людей по литературным предпочтениям это это какой... Буллинг? А это ещё куда?

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Буревестник

10:02:52 07-06-2026

произведения которые никто не читает. так и запишем

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Гость

19:48:35 07-06-2026

Буревестник (10:02:52 07-06-2026) произведения которые никто не читает. так и запишем... Виктор. Не надо говорить за всех. Так и запишите. Если вы не читали эти произведения, то не надо перекладывать свою дремучесть на других.

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Гость

10:28:20 07-06-2026

Готов поспорить, что 70% процентов проголосовавших за Войну и мир читали её только в школе, и если спросить их про поднимаемые темы, промямлят заученные фразы про противопоставление войны и мирного общества. Ещё меньшее количество вспомнит про мирное небо Аустерлица. Ах да, ещё дуб 😄

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Гость

12:42:47 07-06-2026

Гость (10:28:20 07-06-2026) Готов поспорить, что 70% процентов проголосовавших за Войну ... Не, ну Наташа Ростова, Пьер Безухов, потом этот... как его... Болконский)) и все!

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Гость

17:38:19 07-06-2026

Гость (12:42:47 07-06-2026) Не, ну Наташа Ростова, Пьер Безухов, потом этот... как его.....
А как же главный герой поручик Ржевский? 😂

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Митенька ржевский

22:46:08 07-06-2026

Гость (17:38:19 07-06-2026) А как же главный герой поручик Ржевский? 😂 ... Йа тут! Кто вызвал мой дух с теоеканаоа ТНТ?

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Я протестую!

12:03:13 07-06-2026

Почему не включили "Малая земля" и " Целина " горячо любимого советского партийного лидера Л.И. Брежнева.

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Кхм...

12:52:22 07-06-2026

Оруэлл, "Скотный двор", "1984"; Замятин, "Мы"; Астафьев, "Прокляты и убиты"...

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Гость

22:50:04 07-06-2026

Кхм... (12:52:22 07-06-2026) Оруэлл, "Скотный двор", "1984"; Замятин, "Мы"; Астафьев, "Пр... ... Покайся, Иваныч! Тебе скидка выйдет! (с)

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Гость

18:30:01 07-06-2026

Читала Войну и мир в школе и то в кратком изложении.

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Андрей

19:03:28 07-06-2026

19 век однозначно Онегин, рубеж веков Баня или На Дне, 20 век Белая Гвардия

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ыть

09:30:47 08-06-2026

Трижды прочитал "Войну и мир" от корки до корки. В разном возрасте были интересны разные моменты в книге. Поэтому книга заслужено признана одним из великих произведений во всем мире. Каждый найдет что-то, что затронет какие-то струны в его душе, в независимости от нации, пола, возраста, вероисповедания.

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Марина

14:21:43 08-06-2026

"Жизнь и судьба "Гроссмана. эпопея!!! Рекомендую очень очень очень

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