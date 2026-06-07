Россияне рассказали, какое произведение русской литературы считают главным

В опросе также определили лучшие книги XIX века, Серебряного века и советского периода

07 июня 2026, 08:00, ИА Амител

Человек читает электронную книгу / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Социологи провели опрос и выяснили, какое произведение читатели считают главным в русской литературе. Результаты исследования приводит "Лента.ру".

Абсолютным лидером стал роман Льва Толстого "Война и мир". Участники опроса объяснили свой выбор мировым признанием книги, ее огромным влиянием на культуру и тем, что она не теряет актуальности даже спустя полтора столетия.

Следом в пятерку лучших вошли "Герой нашего времени" Лермонтова, "Преступление и наказание" Достоевского, "Евгений Онегин" Пушкина и "Отцы и дети" Тургенева.

Десятка самых значимых книг XIX века также включила "Мертвые души" и "Ревизора" Гоголя, "Капитанскую дочку" Пушкина, "Грозу" Островского и "Братьев Карамазовых" Достоевского.

Среди произведений рубежа XIX–XX веков и Серебряного века первое место занял "Вишневый сад" Чехова. За ним расположились "Темные аллеи" Бунина, чеховская "Чайка", горьковское "На дне", "Господин из Сан-Франциско" Бунина и "Огненный Ангел" Брюсова.

В рейтинге советской литературы вне конкуренции оказался "Мастер и Маргарита" Булгакова. В десятку также попали "Собачье сердце" Булгакова, "Тихий Дон" Шолохова, "Доктор Живаго" Пастернака, "Молодая гвардия" Фадеева и роман-антиутопия Замятина "Мы".