Россияне рассказали, какое произведение русской литературы считают главным
В опросе также определили лучшие книги XIX века, Серебряного века и советского периода
07 июня 2026, 08:00, ИА Амител
Социологи провели опрос и выяснили, какое произведение читатели считают главным в русской литературе. Результаты исследования приводит "Лента.ру".
Абсолютным лидером стал роман Льва Толстого "Война и мир". Участники опроса объяснили свой выбор мировым признанием книги, ее огромным влиянием на культуру и тем, что она не теряет актуальности даже спустя полтора столетия.
Следом в пятерку лучших вошли "Герой нашего времени" Лермонтова, "Преступление и наказание" Достоевского, "Евгений Онегин" Пушкина и "Отцы и дети" Тургенева.
Десятка самых значимых книг XIX века также включила "Мертвые души" и "Ревизора" Гоголя, "Капитанскую дочку" Пушкина, "Грозу" Островского и "Братьев Карамазовых" Достоевского.
Среди произведений рубежа XIX–XX веков и Серебряного века первое место занял "Вишневый сад" Чехова. За ним расположились "Темные аллеи" Бунина, чеховская "Чайка", горьковское "На дне", "Господин из Сан-Франциско" Бунина и "Огненный Ангел" Брюсова.
В рейтинге советской литературы вне конкуренции оказался "Мастер и Маргарита" Булгакова. В десятку также попали "Собачье сердце" Булгакова, "Тихий Дон" Шолохова, "Доктор Живаго" Пастернака, "Молодая гвардия" Фадеева и роман-антиутопия Замятина "Мы".
08:16:49 07-06-2026
Абсолютным лидером стал роман Льва Толстого "Война и мир".©
интересно, есть кто роман прочитали от начала и до конца?
при этом не выругавшись по русски, из-за сносок с переводом с французского.
09:41:20 07-06-2026
Не знаю ни одного человека,дочитавшего до конца Войну и мир.
20:02:35 07-06-2026
Гость (09:41:20 07-06-2026) Не знаю ни одного человека,дочитавшего до конца Войну и мир.... Я извиняюсь, но это означает лишь то, что ваше окружение застряло на уровне начальной школы. Вместе с вами, разумеется.
21:32:00 07-06-2026
Виктор (20:02:35 07-06-2026) Я извиняюсь, но это означает лишь то, что ваше окружение зас... Не спешите меня. Понимаю желание изобразить умного,но не получилось.
09:49:06 08-06-2026
Гость (21:32:00 07-06-2026) Не спешите меня. Понимаю желание изобразить умного,но не пол... А я, кстати, никуда и не спешу. И зачем изображать, когда это непреложный факт. А вот что касается вас, то, похоже, врачи здесь бессильны.
02:16:10 08-06-2026
Гость (09:41:20 07-06-2026) Не знаю ни одного человека,дочитавшего до конца Войну и мир.... Значит, не с теми людьми общаетесь
10:00:35 08-06-2026
Гость (02:16:10 08-06-2026) Значит, не с теми людьми общаетесь...
Судить людей по литературным предпочтениям это это какой-то книжный буллинг :)
11:06:08 08-06-2026
Гость (10:00:35 08-06-2026) Судить людей по литературным предпочтениям это это какой... Буллинг? А это ещё куда?
10:02:52 07-06-2026
произведения которые никто не читает. так и запишем
19:48:35 07-06-2026
Буревестник (10:02:52 07-06-2026) произведения которые никто не читает. так и запишем... Виктор. Не надо говорить за всех. Так и запишите. Если вы не читали эти произведения, то не надо перекладывать свою дремучесть на других.
10:28:20 07-06-2026
Готов поспорить, что 70% процентов проголосовавших за Войну и мир читали её только в школе, и если спросить их про поднимаемые темы, промямлят заученные фразы про противопоставление войны и мирного общества. Ещё меньшее количество вспомнит про мирное небо Аустерлица. Ах да, ещё дуб 😄
12:42:47 07-06-2026
Гость (10:28:20 07-06-2026) Готов поспорить, что 70% процентов проголосовавших за Войну ... Не, ну Наташа Ростова, Пьер Безухов, потом этот... как его... Болконский)) и все!
17:38:19 07-06-2026
Гость (12:42:47 07-06-2026) Не, ну Наташа Ростова, Пьер Безухов, потом этот... как его.....
А как же главный герой поручик Ржевский? 😂
22:46:08 07-06-2026
Гость (17:38:19 07-06-2026) А как же главный герой поручик Ржевский? 😂 ... Йа тут! Кто вызвал мой дух с теоеканаоа ТНТ?
12:03:13 07-06-2026
Почему не включили "Малая земля" и " Целина " горячо любимого советского партийного лидера Л.И. Брежнева.
12:52:22 07-06-2026
Оруэлл, "Скотный двор", "1984"; Замятин, "Мы"; Астафьев, "Прокляты и убиты"...
22:50:04 07-06-2026
Кхм... (12:52:22 07-06-2026) Оруэлл, "Скотный двор", "1984"; Замятин, "Мы"; Астафьев, "Пр... ... Покайся, Иваныч! Тебе скидка выйдет! (с)
18:30:01 07-06-2026
Читала Войну и мир в школе и то в кратком изложении.
19:03:28 07-06-2026
19 век однозначно Онегин, рубеж веков Баня или На Дне, 20 век Белая Гвардия
09:30:47 08-06-2026
Трижды прочитал "Войну и мир" от корки до корки. В разном возрасте были интересны разные моменты в книге. Поэтому книга заслужено признана одним из великих произведений во всем мире. Каждый найдет что-то, что затронет какие-то струны в его душе, в независимости от нации, пола, возраста, вероисповедания.
14:21:43 08-06-2026
"Жизнь и судьба "Гроссмана. эпопея!!! Рекомендую очень очень очень