Эксперты определили самое доступное пляжное направление для россиян на 8 Марта

Это отличное время для тех, кто хочет совместить пляжный отдых с экскурсиями

16 февраля 2026, 23:01, ИА Амител

Туризм, Египет / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

Египет стал самым доступным по цене пляжным направлением для поездок на 8 Марта. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России на официальном сайте организации.

По данным АТОР, туры на двоих с вылетом из Москвы и размещением по системе "все включено" в трехзвездочном отеле стоят от 101 тысячи рублей. Проживание в отеле категории четыре звезды обойдется минимум в 106,7 тысячи рублей, а отдых в пятизвездочном отеле — от 117,6 тысячи рублей за двоих.

В ассоциации отмечают, что в начале марта на курортах Египта, расположенных на побережье Красного моря, устанавливается комфортная погода. В Шарм-эш-Шейхе дневная температура воздуха составляет от 24 до 26 градусов тепла, в Хургаде — от 23 до 25 градусов. Температура воды в море в этот период держится на уровне от +21 до +23 градусов.