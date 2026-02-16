В Омске три человека пострадали в жестком ДТП с маршруткой и грузовиком

16 февраля 2026, 22:34, ИА Амител

Место происшествия / Фото: "Омская полиция" / Telegram: omsk_police

В Омске 13 февраля около 16:00 произошло серьезное ДТП с участием пассажирского транспорта. Микроавтобус, следовавший по маршруту № 344, от улицы Бархатовой до поселка Магистрального, протаранил небольшой грузовик. В момент аварии в салоне маршрутки находилось 18 человек, пишет "Город55".

Первые сообщения о происшествии появились в социальных сетях. Очевидцы опубликовали кадры с сильно поврежденной маршрутной "Газелью", назвав произошедшее "жестким" ДТП. Позже подробности инцидента сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель грузовика Mitsubishi. Разворачиваясь в районе дома № 97 по улице Семиреченской, он не уступил дорогу попутному транспортному средству — микроавтобусу, обслуживающему 344-й маршрут. Последствия неудачного маневра зафиксировали сотрудники полиции во время оперативной съемки.

В результате столкновения пострадали несколько человек. Травмы получили водитель грузовика, а также пассажиры маршрутки — 17-летняя девушка и 43-летняя женщина. Всем пострадавшим помощь оказали медики, прибывшие на место происшествия.

По факту ДТП с участием пассажирского транспорта сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Как сообщили в областной прокуратуре, ход разбирательства находится на контроле надзорного ведомства.