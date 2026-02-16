В Башкирии предложили жильцам аварийных домов получать вместо нового жилья деньги

Компенсация будет выплачиваться только при наличии письменного согласия самого нанимателя и всех членов семьи

16 февраля 2026, 23:31, ИА Амител

Жилой дом в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Башкирии жильцам аварийных домов, проживающим по договорам социального найма, планируют предоставить право выбора между получением новой квартиры и денежной компенсацией. Соответствующие изменения в региональное законодательство могут быть приняты уже в конце февраля 2026 года, сообщили в пресс-службе Государственного собрания Республики Башкортостан.

Инициатива была рассмотрена и поддержана Курултаем Башкирии. В настоящее время граждане, чье жилье признано аварийным или подлежит изъятию, могут рассчитывать только на предоставление новой квартиры. В случае принятия поправок у них появится возможность выбрать денежную компенсацию, которую можно будет направить на покупку жилья, в том числе в другом городе, либо использовать в качестве первоначального взноса при приобретении более просторной квартиры, пишет "Медиакорсеть".

Председатель Госсобрания республики Константин Толкачев отметил, что компенсация будет выплачиваться только при наличии письменного согласия самого нанимателя и всех членов семьи, проживающих вместе с ним в квартире.

Законопроект уже получил одобрение профильного Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию. Окончательное голосование по документу депутаты планируют провести в конце февраля 2026 года.