Сельчанин в Алтайском крае попался полиции с полукилограммом марихуаны

16 февраля 2026, 22:08, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Угловском районе Алтайского края полицейские задержали 44-летнего местного жителя, которого подозревают в незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По информации ведомства, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в ходе оперативно-разыскных мероприятий обнаружили на территории усадьбы мужчины тайник с запрещенным веществом. В одной из хозяйственных построек сельчанин хранил сверток с наркотиком растительного происхождения. Общий вес составил 556 граммов.

Обнаруженное вещество полицейские изъяли и направили на экспертизу. Согласно заключению специалистов, находка действительно является наркотическим средством растительного происхождения.

Во время допроса подозреваемый признал вину и пояснил, что собрал наркосодержащее растение неподалеку от села и хранил его для личного употребления.

По данному факту в отношении жителя Угловского района возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ — незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере.

