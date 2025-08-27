Активисты барнаульского водоканала очистили берег Пивоварки от мусора
Сотрудники и их семьи провели экологический велопробег
27 августа 2025, 10:00, ИА Амител
Барнаульский водоканал организовал очередной велопробег, направленный на защиту природы. Среди участников по традиции были не только сотрудники компании, но и их семьи.
Маршрут пролегал от ТЦ "Волна" через Ленточный бор к реке Пивоварке, где на финише активисты очистили берег реки от мусора. Все отходы вывезли на полигон с помощью грузового транспорта компании.
«Мы рады, что смогли объединить активный отдых и заботу о природе. Такие мероприятия помогают не только укрепить здоровье, но и сформировать экологическую культуру среди наших сотрудников и их семей», – подчеркнула специалист коммерческой дирекции "Росводоканал Барнаул" Галина Федюшкина.
Напомним, корпоративные велопробеги в ресурсоснабжающей организации проводят уже несколько лет. Важной частью мероприятий всегда становится уборка прибрежных территорий. Например, в прошлом году участники привели в порядок берег реки Ляпихи возле села Гоньба.
