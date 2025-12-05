"Алтайхлеб" наградили за высокие производственные показатели и наставничество

Предприятие получило дипломы губернатора Алтайского края сразу в двух номинациях

Специалист ООО "Алтайхлеб" / Фото: Шихова Ю. В.

4 декабря 2025 года состоялось подведение итогов краевого трудового соревнования в агропромышленном комплексе Алтайского края. По результатам конкурсного отбора ООО "Алтайхлеб" признали победителем среди коллективов хозяйствующих субъектов перерабатывающей отрасли.

Предприятие удостоили высокой награды – диплома губернатора Алтайского края за направление инвестиций в укрепление производственных мощностей агропромышленного комплекса, техническое и технологическое перевооружение производства.

Производственные показатели

В 2025 году ООО "Алтайхлеб" продемонстрировало значительные достижения по ключевым экономическим показателям. Объем инвестиционных вложений в предприятие увеличился в 7,4 раза по сравнению с предыдущим периодом. Объем производства продукции возрос на 33,7%, производительность труда – на 36,9%. Средний уровень заработной платы работников предприятия увеличился на 29,8%.

Индивидуальные достижения

В номинации среди шефов-наставников сельскохозяйственной и перерабатывающей отраслей АПК победил главный механик ремонтно-эксплуатационной службы ООО "Алтайхлеб" Алексей Высоцкий. Диплом губернатора Алтайского края ему вручили за активное содействие молодым работникам в их профессиональном становлении.

Алексей Высоцкий / Фото: Шихова Ю. В.

Стаж работы Алексея Высоцкого по профессии – 14 лет, наставничества в "Алтайхлебе" – 12 лет. За последние три года под его руководством прошли обучение более 30 молодых специалистов.

«Мне нравится, когда те знания и навыки, которые я даю молодежи, применяются на деле. При выборе профессии желаю современной молодежи объективно оценивать собственные возможности. Нужно сначала научиться и стать реальным профессионалом», – подчеркнул специалист.

Успехи предприятия – результат системного подхода к модернизации производства, эффективного использования инвестиционных ресурсов и, главное, высокой квалификации специалистов. Особая роль в этом процессе принадлежит институту наставничества, который обеспечивает преемственность поколений и передачу бесценного производственного опыта молодым кадрам.

Здесь каждый сможет найти достойную работу по душе на долгие годы.

