В Алтайском крае ожидаются морозы до -27 градусов и сильный ветер

С 10 марта регион накроют мощные осадки, а затем ударят морозы

09 марта 2026, 16:02, ИА Амител

Снег, метель / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новая неделя в Барнауле началась с оттепели, но уже к середине марта в регион вернутся аномальные морозы. По данным сервиса Gismeteo и Гидрометцентра, с 10 по 12 марта ожидаются снегопады, метели и резкое похолодание.

Во вторник, 10 марта, осадки усилятся — до 6,5 мм в жидком эквиваленте, температура не опустится ниже -7. А в ночь на среду, 11 марта, столбики термометров рухнут до -27 градусов, а по ощущениям из-за ветра будет все -33.

«Ожидается усиление ветра до 24 м/с, мокрый снег, метели, на дорогах сильная гололедица в Алтайском крае 10-12 марта 2026», — предупреждает МЧС.

К 12 марту морозы сохранятся. В пятницу снова пойдет снег, а к началу следующей недели его интенсивность может достичь пика — до 9,2 мм осадков. Ветер всю неделю будет дуть южный и юго-западный, в пик непогоды его порывы станут опасными.

Спасатели просят быть осторожными на дорогах и по возможности ограничить поездки.