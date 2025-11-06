Алтайские компании смогут принять участие во всероссийском конкурсе "Мой добрый бизнес"

Приглашают предпринимателей и социально ориентированные некоммерческие организации

06 ноября 2025, 09:00, ИА Амител

Дипломы для награждения / Фото: центр "Мой бизнес"

Минэкономразвития России объявило о старте Всероссийского конкурса социальных инициатив "Мой добрый бизнес". К участию приглашают предпринимателей любого масштаба – от малого и среднего бизнеса до крупных компаний, а также некоммерческие организации, работающие в социальной сфере.

Цель – поддержать проекты, которые реально улучшают повседневную жизнь людей, помогают решать важные социальные задачи и способствуют достижению приоритетных национальных целей России в регионах.

Конкурс проходит по двум направлениям:

"Социальное взаимодействие" – для крупного бизнеса;

"Помощь со смыслом" – для субъектов МСП и социально ориентированных некоммерческих организаций.

В этом году предусмотрено семь номинаций, каждая отражает одно из важных направлений: "Устойчивый рост", "Работая – помогаю", "Доброе содействие", "Развитие потенциала", "Семейный бизнес", "Добрые технологии", "Комфорт для жизни".

Требования, предъявляемые к участникам:

проект должен быть действующим и приносить ощутимую пользу – снижать существующие проблемы или создавать позитивные изменения, будь то развитие инфраструктуры или усиление социальной поддержки жителей региона. Важно, чтобы результаты работы способствовали достижению национальных целей России на уровне регионов;

проект или программа должны иметь финансово устойчивую бизнес-модель;

проект или программа должны иметь социальный эффект и результативность – динамику целевых индикаторов и показателей.

Интерес к конкурсу растет. Только в Алтайском крае количество участников увеличивается каждый год – с 32 в шести номинациях в 2020 году до 65 в восьми номинациях в 2024-м. Заявку на участие можно оставить на официальном сайте.

Финалисты регионального этапа получат дипломы и сертификаты на услуги, соответствующие мерам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а затем продолжат борьбу на федеральном уровне.

Организатор конкурса – Министерство экономического развития России. Оператор – ФГБОУ ВО "Государственный университет управления". Мероприятие проводят в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".НО "Алтайский Фонд МСП"

