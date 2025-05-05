Алтайским ветеранам Великой Отечественной войны вручат подарки с 5 по 9 мая

Ежегодно ветераны получают продовольственные подарки от правительства Алтайского края

05 мая 2025, 13:22, ИА Амител

Фото: Министерство социальной защиты Алтайского края

С 5 мая в Алтайском крае ветеранам Великой Отечественной войны начнут вручать подарки к 80-летию Победы. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В рамках традиционной предпраздничной региональной акции на эти цели выделили порядка 2 млн рублей из краевого бюджета. В Министерстве социальной защиты региона уточнили, что 318 ветеранам, включая инвалидов и участников войны, а также награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей вручат подарки на дому.

В этом году праздничный стол ветеранов украсит продуктовый набор из 18 наименований. Его состав сформирован из продуктов алтайских производителей, в который вошли сервелат, мясные консервы, алтайские сыры, растительное масло, конфеты, печенье и другие. Все продукты изготовлены с использованием самых высоких стандартов и натурального сырья.

Также каждый ветеран получит поздравительную открытку от губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Подарки вручат с 5 по 9 мая.