Россиянам напомнили о новом сроке оплаты ЖКУ

С 1 марта платить за "коммуналку" нужно до 15-го числа

09 марта 2026, 18:34, ИА Амител

Счет за ЖКХ / Фото: amic.ru

С марта 2026 года в России изменились правила оплаты жилищно-коммунальных услуг. Теперь платить за ЖКУ нужно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, рассказал РИА Новости общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Однако в некоторых февральских квитанциях все еще может стоять привычный срок — "до 10 марта". Это не ошибка, а следствие "человеческого фактора": расчетные центры не всегда успевают обновить шаблоны.

«Не паникуйте, если вы видите в квитанции "Просим оплатить счет до 10 марта". Юридически вы уже имеете право платить до 15-го», — подчеркнул Бондарь.

Пени начисляются только при реальной просрочке. Если управляющая компания начислит их раньше, это нарушение. В таком случае можно пожаловаться в жилинспекцию, а также через ГИС ЖКХ или "Госуслуги.Дом" отправить УК обращение с указанием на ошибку в платежке.

Бондарь напомнил, что единый срок оплаты теперь действует по всей стране. Раньше правила могли различаться, теперь собственникам достаточно помнить о 15-м числе.