Россиянам напомнили о новом сроке оплаты ЖКУ
С 1 марта платить за "коммуналку" нужно до 15-го числа
09 марта 2026, 18:34, ИА Амител
С марта 2026 года в России изменились правила оплаты жилищно-коммунальных услуг. Теперь платить за ЖКУ нужно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, рассказал РИА Новости общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Однако в некоторых февральских квитанциях все еще может стоять привычный срок — "до 10 марта". Это не ошибка, а следствие "человеческого фактора": расчетные центры не всегда успевают обновить шаблоны.
«Не паникуйте, если вы видите в квитанции "Просим оплатить счет до 10 марта". Юридически вы уже имеете право платить до 15-го», — подчеркнул Бондарь.
Пени начисляются только при реальной просрочке. Если управляющая компания начислит их раньше, это нарушение. В таком случае можно пожаловаться в жилинспекцию, а также через ГИС ЖКХ или "Госуслуги.Дом" отправить УК обращение с указанием на ошибку в платежке.
Бондарь напомнил, что единый срок оплаты теперь действует по всей стране. Раньше правила могли различаться, теперь собственникам достаточно помнить о 15-м числе.
20:16:21 09-03-2026
А чем почтовикам пригрозили за критическое опоздание с доставкой квитанций, без которых платить-то как?
Кроме того, пусть правительство ежемесячно вспоминает, что своей обязаловкой платить за ЖКУ по "нормативу", кратно превосходящему показание общедомового счётчика, оно с граждан третью шкуру дерёт, совершая кражу в форме приписки к каждому реально потреблённому кубометру не менее двух, взятых с потолка!