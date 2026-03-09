В Барнауле неизвестные сбросили с балкона на машину пакет с бутылками

Пакет с бутылками, флаконами и лекарствами пробил лобовое стекло и повредил капот

09 марта 2026, 17:32, ИА Амител

Неизвестные сбросили с балкона бутылки / Фото: "Барнаул 22"

Жительница Барнаула пожаловалась в соцсетях на хулиганов, разбивших ее автомобиль. Инцидент произошел 8 марта у дома № 151 по проспекту Ленина, сообщает "Барнаул 22".

По словам женщины, неизвестные сбросили с балкона тяжелый пакет. Внутри оказались бутылки с разными жидкостями, пустой флакон из-под духов и лекарства.

"Снаряд" угодил прямо в лобовое стекло — оно разбилось. Также пострадал капот.

«Хороший подарок к 8 Марта. Может, были очевидцы, так как не увидели, с какого этажа бросали», — написала горожанка.

Ранее в Барнауле телевизор едва не упал на ребенка из окна многоэтажки. Местные жители отмечают, что это происходит не впервые.