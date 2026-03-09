В Барнауле неизвестные сбросили с балкона на машину пакет с бутылками
Пакет с бутылками, флаконами и лекарствами пробил лобовое стекло и повредил капот
09 марта 2026, 17:32, ИА Амител
Жительница Барнаула пожаловалась в соцсетях на хулиганов, разбивших ее автомобиль. Инцидент произошел 8 марта у дома № 151 по проспекту Ленина, сообщает "Барнаул 22".
По словам женщины, неизвестные сбросили с балкона тяжелый пакет. Внутри оказались бутылки с разными жидкостями, пустой флакон из-под духов и лекарства.
"Снаряд" угодил прямо в лобовое стекло — оно разбилось. Также пострадал капот.
«Хороший подарок к 8 Марта. Может, были очевидцы, так как не увидели, с какого этажа бросали», — написала горожанка.
Ранее в Барнауле телевизор едва не упал на ребенка из окна многоэтажки. Местные жители отмечают, что это происходит не впервые.
17:38:41 09-03-2026
Автомобиль должен стоять не менее 10 м от дома.
17:50:02 09-03-2026
Правильно, что бросили. Встанут около окон и часами газуют
18:11:03 09-03-2026
И правильно сделали. Нечего ставить свой железный хлам под окнами и на пешеходные дорожки
18:26:09 09-03-2026
Собаку ,пакет обнюхать,установить откуда .с какой квартиры ,прийти и просто пересадить после больнички в коляску до конца жизни .
ну и чтоб по тихому .
по другому с быдлом никак не получается .
19:56:22 09-03-2026
Трасологическая экспертиза показывает откуда снаряд вылетает.
00:28:18 10-03-2026
видимо или прогреваете долго или плохо сигналка настроена. Близко к дому (бс нарушением пдд - не ближе 10 м к дому стоянка (более 5 мин). Сейчас весна, психов куча, еще легко отделались с трещиной на стекле. Не провоцируйте