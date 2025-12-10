Делегация посольства Индии посетила Алтайский медуниверситет с официальным визитом

АГМУ продолжает укреплять связи с зарубежным странами в области образования

10 декабря 2025, 17:00, ИА Амител

Официальный визит делегации посольства Индии в России / Фото: АГМУ

С 3 по 4 декабря в Алтайском государственном медицинском университете (АГМУ) побывала делегация посольства Индии в России во главе с министром образования при посольстве Индии, господином Винаем Кумаром Батхулой Венкатешваром. Визит стал важным шагом в расширении сотрудничества между странами в области медицины и образования.

Министр встретился с руководством университета, включая ректора АГМУ Ирину Шереметьеву, проректора по международной деятельности и цифровой трансформации Алексея Резинкина и декана факультета иностранных студентов Елену Беренгольц. Стороны обсудили текущие успехи и планы в международной деятельности университета, а также образовательные и научные достижения АГМУ.

Успехи студентов

Ирина Шереметьева представила гостям основные направления работы университета, подчеркнув роль АГМУ как одного из ведущих образовательных учреждений в области медицинского образования и научной деятельности в регионе.

Также участники встречи обсудили успешную сдачу выпускниками университета внутреннего экзамена (FMGE) на право заниматься медицинской деятельностью в Индии. Это стало возможным благодаря дополнительной подготовке, проводимой преподавателями АГМУ.

Сегодня в АГМУ обучаются 694 студента из Индии, которые осваивают медицинскую профессию на английском языке. С 2022 по 2025 год университет подготовил 367 специалистов для системы здравоохранения Индии, восемь из которых получили дипломы с отличием.

Доверие к вузу

Господин Кумар встретился с индийскими студентами младших курсов, которые поделились впечатлениями о жизни и учебе в АГМУ. Они рассказали, как преодолевают языковой барьер, познакомились с русской кухней и климатом региона.

Также министр отметил важность семейных традиций в выборе образовательного пути в АГМУ, подчеркнув, что многие студенты приезжают учиться по стопам своих родственников, что свидетельствует о высоком доверии к университету.

Гостям организовали обзор университетских объектов: Музей истории АГМУ и медицины Алтая, Симуляционный центр и Анатомический музей. Делегация посетила и общежития, где проживают индийские студенты, чтобы ознакомиться с условиями быта и обучения.