Американка не знала о беременности и случайно родила в туалете
Она поддерживает связь с сотрудниками ресторана и сообщает им новости о маленьком сыне
18 июня 2024, 16:15, ИА Амител
Женщина, которая не знала о своей беременности, родила в туалете ресторана в Арканзасе. Как сообщал today.com в мае, 26-летняя Тайвия Вудфорк почувствовала спазмы в животе, когда пошла с семьей в ресторан Golden Corral.
Мать девушки, Тамека, принесла ей обезболивающее, но оно не помогло. Тогда Тамека вызвала скорую помощь, но врачи по телефону предположили, что у Тайвии может быть запор.
Когда медики приехали в ресторан, девушка уже вышла из туалета с новорожденным. Она не подозревала, что беременна.
Тайвия не чувствовала симптомов беременности, поэтому не знала о своем состоянии. Она заметила, что ее штаны мокрые, но не сразу поняла, что это отошли воды.
Женщина назвала своего сына Тамааром Кайлоном Корралом, последнее имя она дала ему в честь ресторана, в котором он появился на свет. У Тайвии есть еще один сын, и он был очень рад стать старшим братом.
Вудфорк поддерживает связь с сотрудниками ресторана и сообщает им новости о маленьком Коррале.
16:25:21 18-06-2024
Очень интересно вес ребенка
16:35:09 18-06-2024
Американки почти все дуры. Нация эмигрантов. Что с них взять, разве чтот как.. . Тем более что у России нет границ
16:39:48 18-06-2024
Как у них там все плохо
16:57:53 18-06-2024
Это же какой нужно быть коровой что бы не заметить беременность.
17:01:08 18-06-2024
Как можно не понять, что беременна, меня всегда удивляют такие женщины, тем более это вторая беременность, не может не быть никаких симптомов, ребенок все равно шевелиться, эти женщины глухи к своему организму.
18:57:58 18-06-2024
Гость (17:01:08 18-06-2024) Как можно не понять, что беременна, меня всегда удивляют так... Это газы!
17:14:24 18-06-2024
Я бы поверила, если бы ей было 13 лет, и это была первая беременность, а так очень на сказку смахивает.
18:53:36 18-06-2024
Какую только хрень не придумают, чтоб пропиарить ресторан!!!