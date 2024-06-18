Американка не знала о беременности и случайно родила в туалете

Она поддерживает связь с сотрудниками ресторана и сообщает им новости о маленьком сыне

18 июня 2024, 16:15, ИА Амител

Общественный туалет / Фото: pxhere.com

Женщина, которая не знала о своей беременности, родила в туалете ресторана в Арканзасе. Как сообщал today.com в мае, 26-летняя Тайвия Вудфорк почувствовала спазмы в животе, когда пошла с семьей в ресторан Golden Corral.

Мать девушки, Тамека, принесла ей обезболивающее, но оно не помогло. Тогда Тамека вызвала скорую помощь, но врачи по телефону предположили, что у Тайвии может быть запор.

Когда медики приехали в ресторан, девушка уже вышла из туалета с новорожденным. Она не подозревала, что беременна.

Тайвия не чувствовала симптомов беременности, поэтому не знала о своем состоянии. Она заметила, что ее штаны мокрые, но не сразу поняла, что это отошли воды.

Женщина назвала своего сына Тамааром Кайлоном Корралом, последнее имя она дала ему в честь ресторана, в котором он появился на свет. У Тайвии есть еще один сын, и он был очень рад стать старшим братом.

Вудфорк поддерживает связь с сотрудниками ресторана и сообщает им новости о маленьком Коррале.