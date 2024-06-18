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Американка не знала о беременности и случайно родила в туалете

Она поддерживает связь с сотрудниками ресторана и сообщает им новости о маленьком сыне

18 июня 2024, 16:15, ИА Амител

Общественный туалет / Фото: pxhere.com
Общественный туалет / Фото: pxhere.com

Женщина, которая не знала о своей беременности, родила в туалете ресторана в Арканзасе. Как сообщал today.com в мае, 26-летняя Тайвия Вудфорк почувствовала спазмы в животе, когда пошла с семьей в ресторан Golden Corral.

Мать девушки, Тамека, принесла ей обезболивающее, но оно не помогло. Тогда Тамека вызвала скорую помощь, но врачи по телефону предположили, что у Тайвии может быть запор.

Когда медики приехали в ресторан, девушка уже вышла из туалета с новорожденным. Она не подозревала, что беременна. 

Тайвия не чувствовала симптомов беременности, поэтому не знала о своем состоянии. Она заметила, что ее штаны мокрые, но не сразу поняла, что это отошли воды. 

Женщина назвала своего сына Тамааром Кайлоном Корралом, последнее имя она дала ему в честь ресторана, в котором он появился на свет. У Тайвии есть еще один сын, и он был очень рад стать старшим братом. 

Вудфорк поддерживает связь с сотрудниками ресторана и сообщает им новости о маленьком Коррале.

Комментарии 8

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Я

16:25:21 18-06-2024

Очень интересно вес ребенка

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Гость

16:35:09 18-06-2024

Американки почти все дуры. Нация эмигрантов. Что с них взять, разве чтот как.. . Тем более что у России нет границ

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Гена

16:39:48 18-06-2024

Как у них там все плохо

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Гость

16:57:53 18-06-2024

Это же какой нужно быть коровой что бы не заметить беременность.

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Гость

17:01:08 18-06-2024

Как можно не понять, что беременна, меня всегда удивляют такие женщины, тем более это вторая беременность, не может не быть никаких симптомов, ребенок все равно шевелиться, эти женщины глухи к своему организму.

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Гость

18:57:58 18-06-2024

Гость (17:01:08 18-06-2024) Как можно не понять, что беременна, меня всегда удивляют так... Это газы!

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Гость

17:14:24 18-06-2024

Я бы поверила, если бы ей было 13 лет, и это была первая беременность, а так очень на сказку смахивает.

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Гость

18:53:36 18-06-2024

Какую только хрень не придумают, чтоб пропиарить ресторан!!!

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