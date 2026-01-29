В частном интернате, где умерли девять человек, пациентов содержали в ужасных условиях
Несмотря на гибель людей и скандал, учреждение продолжает работу
29 января 2026, 18:02, ИА Амител
В частном интернате, где за последнее время скончалось девять человек, постояльцы жили в чудовищных условиях, сообщает ura.news. Людей не только избивали и приковывали цепью, но и содержали в леденящем холоде, из-за чего им приходилось спать в одежде. Персонал общался с подопечными, используя нецензурную лексику, а кормили их испортившейся едой в помещениях, кишащих тараканами.
По словам издания, пациенты вынуждены были ходить в грязной и рваной одежде, получая нормальные вещи лишь на время визитов проверяющих комиссий. Более того, у постояльцев незаконно забирали пенсии, а медицинские процедуры, включая забор крови и анализы, проводились в антисанитарных условиях, где также обрабатывали ногти с грибковыми заболеваниями.
Особую опасность создавало то, что в учреждение без предупреждения сотрудников подселяли психически нездоровых людей с диагнозами ВИЧ и туберкулез. При этом администрация интерната, вместо того чтобы устранять нарушения, подала иск к юристу, опубликовавшему разоблачительное видео, обвинив его в том, что он порочит репутацию учреждения. Несмотря на гибель людей и вопиющие условия, дом-интернат продолжает свою работу.
18:16:06 29-01-2026
А я верю журналисту, не зря там сразу умерли 9 человек.
18:45:09 29-01-2026
Вот что бывает, когда государство самоустраняется от помощи своим гражданам. Рожайте больше!
19:20:32 29-01-2026
Только государственные учреждения соцзащиты могут выполнить уход и содержание проживающих на должном уровне.Требования очень высокие.Частные эти требования выполнить не могут потому что это очень и очень дорого.Частники только наживаются на этом и все.
11:35:23 30-01-2026
Гость (19:20:32 29-01-2026) Только государственные учреждения соцзащиты могут выполнить ...
А вы смешной
18:37:05 30-01-2026
Гость (11:35:23 30-01-2026) А вы смешной... работаю в подобном учреждении.
19:21:52 29-01-2026
психиатрическая помощь у нас в стране - на самом днище. Не по-человечески. Что ж церковь в стороне осталась? Кое -где она опекает такие заведения.
21:21:18 29-01-2026
Вот туда и подселить персонал с директором, пусть доедают то, что пропало.
15:13:28 30-01-2026
гость (21:21:18 29-01-2026) Вот туда и подселить персонал с директором, пусть доедают то... а что бы не скучали вдвоем, представителей Минздрава и Соцзащиты им в компанию.