В частном интернате, где умерли девять человек, пациентов содержали в ужасных условиях

Несмотря на гибель людей и скандал, учреждение продолжает работу

29 января 2026, 18:02, ИА Амител

Пациентов держали в ужасных условиях / Фото: ura.ru

В частном интернате, где за последнее время скончалось девять человек, постояльцы жили в чудовищных условиях, сообщает ura.news. Людей не только избивали и приковывали цепью, но и содержали в леденящем холоде, из-за чего им приходилось спать в одежде. Персонал общался с подопечными, используя нецензурную лексику, а кормили их испортившейся едой в помещениях, кишащих тараканами.

По словам издания, пациенты вынуждены были ходить в грязной и рваной одежде, получая нормальные вещи лишь на время визитов проверяющих комиссий. Более того, у постояльцев незаконно забирали пенсии, а медицинские процедуры, включая забор крови и анализы, проводились в антисанитарных условиях, где также обрабатывали ногти с грибковыми заболеваниями.

Особую опасность создавало то, что в учреждение без предупреждения сотрудников подселяли психически нездоровых людей с диагнозами ВИЧ и туберкулез. При этом администрация интерната, вместо того чтобы устранять нарушения, подала иск к юристу, опубликовавшему разоблачительное видео, обвинив его в том, что он порочит репутацию учреждения. Несмотря на гибель людей и вопиющие условия, дом-интернат продолжает свою работу.