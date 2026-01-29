НОВОСТИПроисшествия

В частном интернате, где умерли девять человек, пациентов содержали в ужасных условиях

Несмотря на гибель людей и скандал, учреждение продолжает работу

29 января 2026, 18:02, ИА Амител

Пациентов держали в ужасных условиях / Фото: ura.ru
Пациентов держали в ужасных условиях / Фото: ura.ru

В частном интернате, где за последнее время скончалось девять человек, постояльцы жили в чудовищных условиях, сообщает ura.news. Людей не только избивали и приковывали цепью, но и содержали в леденящем холоде, из-за чего им приходилось спать в одежде. Персонал общался с подопечными, используя нецензурную лексику, а кормили их испортившейся едой в помещениях, кишащих тараканами.

По словам издания, пациенты вынуждены были ходить в грязной и рваной одежде, получая нормальные вещи лишь на время визитов проверяющих комиссий. Более того, у постояльцев незаконно забирали пенсии, а медицинские процедуры, включая забор крови и анализы, проводились в антисанитарных условиях, где также обрабатывали ногти с грибковыми заболеваниями.

Особую опасность создавало то, что в учреждение без предупреждения сотрудников подселяли психически нездоровых людей с диагнозами ВИЧ и туберкулез. При этом администрация интерната, вместо того чтобы устранять нарушения, подала иск к юристу, опубликовавшему разоблачительное видео, обвинив его в том, что он порочит репутацию учреждения. Несмотря на гибель людей и вопиющие условия, дом-интернат продолжает свою работу.

Гость

18:16:06 29-01-2026

А я верю журналисту, не зря там сразу умерли 9 человек.

Гость

18:45:09 29-01-2026

Вот что бывает, когда государство самоустраняется от помощи своим гражданам. Рожайте больше!

Гость

19:20:32 29-01-2026

Только государственные учреждения соцзащиты могут выполнить уход и содержание проживающих на должном уровне.Требования очень высокие.Частные эти требования выполнить не могут потому что это очень и очень дорого.Частники только наживаются на этом и все.

Гость

11:35:23 30-01-2026

Гость (19:20:32 29-01-2026) Только государственные учреждения соцзащиты могут выполнить ...
А вы смешной

Гость

18:37:05 30-01-2026

Гость (11:35:23 30-01-2026) А вы смешной... работаю в подобном учреждении.

гость

19:21:52 29-01-2026

психиатрическая помощь у нас в стране - на самом днище. Не по-человечески. Что ж церковь в стороне осталась? Кое -где она опекает такие заведения.

гость

21:21:18 29-01-2026

Вот туда и подселить персонал с директором, пусть доедают то, что пропало.

Элен без ребят

15:13:28 30-01-2026

гость (21:21:18 29-01-2026) Вот туда и подселить персонал с директором, пусть доедают то... а что бы не скучали вдвоем, представителей Минздрава и Соцзащиты им в компанию.

