НОВОСТИПолитика

Журналисты вспомнили пророчество Жириновского об окончании СВО

В 2022 году политик говорил, что в конфликте будет несколько острых фаз

29 января 2026, 16:28, ИА Амител

СВО на Украине / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
СВО на Украине / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Обозреватели портала "МК" обратили внимание на пророчество Жириновского, лидера ЛДПР, славившегося своими политическими предвидениями. Владимир Вольфович, как утверждается, называл 2026-й годом завершения специальной военной операции.

По информации издания, политик полагал, что СВО будет протекать с периодами высокой интенсивности, но финал противостояния наступит уже в 2026-м. Также в своих прогнозах Жириновский затрагивал тему грядущих изменений в мировом политическом устройстве.

Благодаря реализации его заявлений россияне дали Жириновскому прозвище Вованга. Отмечается, что им была предсказана дата начала спецоперации на Украине с минимальной погрешностью, а также объявление частичной мобилизации, присоединение Крыма к РФ, а в 2004 году, фразой о "темнокожем президенте", — приход к власти Барака Обамы.

Переговоры / Украина и США / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Хороший диалог или провальная встреча? Как прошли переговоры Трампа и Зеленского в Давосе

Основные громкие заявления украинский лидер сделал по завершении беседы с хозяином Белого дома
НОВОСТИПолитика

СВО Политика

Комментарии 7

Avatar Picture
гость

16:39:00 29-01-2026

Ну типа, говорю, говорю. много говорю. что что да и сбудется.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:44:28 29-01-2026

Ну и когда по Вованге русский солдат будет мыть сапоги в Индийском океане?
Хотя бы когда наши ученые сместят ось Земли?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:08:34 29-01-2026

границы государств и зон влияний устанавливаются по результатам Мировых войн. Алтинско-Подздамско-Хельсинские договорённости перестали быть актуальными с 1991 года, с момента развала СССР.
поэтому Мир так и трясёт с того времени...! пока не случиться 3 Мировая.....!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:33:21 29-01-2026

Такое предсказать может любой кто изучает, политику и историю и без него многие политологи это говорили ещё в 14 году, ничего нового он не сказал.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:46:55 29-01-2026

А кто сказал, что рассоримся вконец и закидаем друг друга ядерными бомбами? Это же конец света.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:29:38 29-01-2026

Алтинско-Подздамско-Хельсинские ????????

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

11:15:39 30-01-2026

Умный мужик был....

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров