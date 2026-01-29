Журналисты вспомнили пророчество Жириновского об окончании СВО

В 2022 году политик говорил, что в конфликте будет несколько острых фаз

29 января 2026, 16:28, ИА Амител

СВО на Украине / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Обозреватели портала "МК" обратили внимание на пророчество Жириновского, лидера ЛДПР, славившегося своими политическими предвидениями. Владимир Вольфович, как утверждается, называл 2026-й годом завершения специальной военной операции.

По информации издания, политик полагал, что СВО будет протекать с периодами высокой интенсивности, но финал противостояния наступит уже в 2026-м. Также в своих прогнозах Жириновский затрагивал тему грядущих изменений в мировом политическом устройстве.

Благодаря реализации его заявлений россияне дали Жириновскому прозвище Вованга. Отмечается, что им была предсказана дата начала спецоперации на Украине с минимальной погрешностью, а также объявление частичной мобилизации, присоединение Крыма к РФ, а в 2004 году, фразой о "темнокожем президенте", — приход к власти Барака Обамы.