Журналисты вспомнили пророчество Жириновского об окончании СВО
В 2022 году политик говорил, что в конфликте будет несколько острых фаз
29 января 2026, 16:28, ИА Амител
Обозреватели портала "МК" обратили внимание на пророчество Жириновского, лидера ЛДПР, славившегося своими политическими предвидениями. Владимир Вольфович, как утверждается, называл 2026-й годом завершения специальной военной операции.
По информации издания, политик полагал, что СВО будет протекать с периодами высокой интенсивности, но финал противостояния наступит уже в 2026-м. Также в своих прогнозах Жириновский затрагивал тему грядущих изменений в мировом политическом устройстве.
Благодаря реализации его заявлений россияне дали Жириновскому прозвище Вованга. Отмечается, что им была предсказана дата начала спецоперации на Украине с минимальной погрешностью, а также объявление частичной мобилизации, присоединение Крыма к РФ, а в 2004 году, фразой о "темнокожем президенте", — приход к власти Барака Обамы.
16:39:00 29-01-2026
Ну типа, говорю, говорю. много говорю. что что да и сбудется.
16:44:28 29-01-2026
Ну и когда по Вованге русский солдат будет мыть сапоги в Индийском океане?
Хотя бы когда наши ученые сместят ось Земли?
17:08:34 29-01-2026
границы государств и зон влияний устанавливаются по результатам Мировых войн. Алтинско-Подздамско-Хельсинские договорённости перестали быть актуальными с 1991 года, с момента развала СССР.
поэтому Мир так и трясёт с того времени...! пока не случиться 3 Мировая.....!
18:33:21 29-01-2026
Такое предсказать может любой кто изучает, политику и историю и без него многие политологи это говорили ещё в 14 году, ничего нового он не сказал.
19:46:55 29-01-2026
А кто сказал, что рассоримся вконец и закидаем друг друга ядерными бомбами? Это же конец света.
21:29:38 29-01-2026
Алтинско-Подздамско-Хельсинские ????????
11:15:39 30-01-2026
Умный мужик был....