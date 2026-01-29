НОВОСТИОбщество

Депутаты предложили исключить выходные из числа отпускных дней

Сейчас отдых высчитывается с учетом всех дней недели, что парламентарии посчитали несправедливым

29 января 2026, 15:15, ИА Амител

Отдых на море / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Депутаты от ЛДПР под руководством председателя партии Леонида Слуцкого разработали проект закона, цель которого — убрать выходные из вычисления длительности ежегодного оплачиваемого отпуска.

Как сообщает ТАСС, ЛДПР представила в Государственную Думу законопроект, предусматривающий, чтобы при определении продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска дни отдыха (суббота и воскресенье) не принимались во внимание.

В соответствии с выдвинутой инициативой предлагается внести изменения в статью 120 Трудового кодекса, установив, что ежегодный отпуск в 28 календарных дней будет рассчитываться без учета выходных. В настоящее время отпуск обычно включает и субботу, и воскресенье, что, по мнению создателей документа, неправомерно по отношению к работающим.

Слуцкий акцентировал внимание на том, что законопроект не увеличит суммарное время отдыха, но восстановит равенство. По его словам, отпуск — это ключевой элемент баланса между трудовой деятельностью и личной жизнью, способный оказать благоприятное воздействие на работников и национальную экономику в целом.

Отдых на море / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Россияне планируют продлить майские праздники за счет отпуска

Такой подход позволяет спланировать как дальнюю поездку, так и продолжительный отдых на даче или в загородном доме
Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

15:29:00 29-01-2026

Кроме дней ещё ночи вычитайте! Ночью человек и так отдыхает, а отдыхать в двойном размере во время отпуска не положено!

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:57:11 29-01-2026

Слуцкий акцентировал внимание на том, что законопроект не увеличит суммарное время отдыха, но восстановит равенство///Это как?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ник

16:28:39 29-01-2026

ЛДПР-молодцы!

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Михаил

17:09:21 29-01-2026

Выборы скоро - нужно пиариться даже на том, что никогда не одобрят)))

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Виктория

18:23:30 29-01-2026

Лучше бы систему расчета отпускных показали, что-то мне кажется, что это будет невыгодно

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:45:37 30-01-2026

Пиар конечно. Но работодатель тоже платит исключительно за рабочие дни.

  4 Нравится
Ответить
