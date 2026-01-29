Депутаты предложили исключить выходные из числа отпускных дней

Сейчас отдых высчитывается с учетом всех дней недели, что парламентарии посчитали несправедливым

Депутаты от ЛДПР под руководством председателя партии Леонида Слуцкого разработали проект закона, цель которого — убрать выходные из вычисления длительности ежегодного оплачиваемого отпуска.

Как сообщает ТАСС, ЛДПР представила в Государственную Думу законопроект, предусматривающий, чтобы при определении продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска дни отдыха (суббота и воскресенье) не принимались во внимание.

В соответствии с выдвинутой инициативой предлагается внести изменения в статью 120 Трудового кодекса, установив, что ежегодный отпуск в 28 календарных дней будет рассчитываться без учета выходных. В настоящее время отпуск обычно включает и субботу, и воскресенье, что, по мнению создателей документа, неправомерно по отношению к работающим.

Слуцкий акцентировал внимание на том, что законопроект не увеличит суммарное время отдыха, но восстановит равенство. По его словам, отпуск — это ключевой элемент баланса между трудовой деятельностью и личной жизнью, способный оказать благоприятное воздействие на работников и национальную экономику в целом.