Депутаты предложили исключить выходные из числа отпускных дней
Сейчас отдых высчитывается с учетом всех дней недели, что парламентарии посчитали несправедливым
29 января 2026, 15:15, ИА Амител
Депутаты от ЛДПР под руководством председателя партии Леонида Слуцкого разработали проект закона, цель которого — убрать выходные из вычисления длительности ежегодного оплачиваемого отпуска.
Как сообщает ТАСС, ЛДПР представила в Государственную Думу законопроект, предусматривающий, чтобы при определении продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска дни отдыха (суббота и воскресенье) не принимались во внимание.
В соответствии с выдвинутой инициативой предлагается внести изменения в статью 120 Трудового кодекса, установив, что ежегодный отпуск в 28 календарных дней будет рассчитываться без учета выходных. В настоящее время отпуск обычно включает и субботу, и воскресенье, что, по мнению создателей документа, неправомерно по отношению к работающим.
Слуцкий акцентировал внимание на том, что законопроект не увеличит суммарное время отдыха, но восстановит равенство. По его словам, отпуск — это ключевой элемент баланса между трудовой деятельностью и личной жизнью, способный оказать благоприятное воздействие на работников и национальную экономику в целом.
15:29:00 29-01-2026
Кроме дней ещё ночи вычитайте! Ночью человек и так отдыхает, а отдыхать в двойном размере во время отпуска не положено!
15:57:11 29-01-2026
Слуцкий акцентировал внимание на том, что законопроект не увеличит суммарное время отдыха, но восстановит равенство///Это как?
16:28:39 29-01-2026
ЛДПР-молодцы!
17:09:21 29-01-2026
Выборы скоро - нужно пиариться даже на том, что никогда не одобрят)))
18:23:30 29-01-2026
Лучше бы систему расчета отпускных показали, что-то мне кажется, что это будет невыгодно
12:45:37 30-01-2026
Пиар конечно. Но работодатель тоже платит исключительно за рабочие дни.