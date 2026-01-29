В поселке Барнаула 30 января временно отключат водоснабжение в нескольких десятках домов
Специалисты будут восстанавливать закольцовку водовода
29 января 2026, 17:42, ИА Амител
30 января в барнаульском поселке Казенная Заимка пройдут плановые коммунальные работы, из-за которых на несколько часов будет отключена холодная вода. Ограничения затронут десятки частных домов.
Как сообщили в "Росводоканале Барнаул", специалисты будут восстанавливать закольцовку водовода на улице Садовое Кольцо — на участке от дома № 42 до дома № 1. Работы запланированы с 10:00 до 13:00.
На время ремонта без холодного водоснабжения останутся 37 частных домов. Отключение коснется домов по адресам: улица Садовое Кольцо, 2а–44, а также Садовое Кольцо, 1–35.
«Приносим извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефонам контактного центра: 500-101 и 202-200», — сообщили в учреждении.
17:58:48 29-01-2026
Следом интернет отключат. Господа цифровизаторы вы хотя бы сбер наладьте по белому списку не грузится!
21:31:31 29-01-2026
Зря, когда 42 градуса мороза было, вот и отключили бы.