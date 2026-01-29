НОВОСТИОбщество

В поселке Барнаула 30 января временно отключат водоснабжение в нескольких десятках домов

Специалисты будут восстанавливать закольцовку водовода

29 января 2026, 17:42, ИА Амител

Сотрудники "Росводоканала" / Фото: "Росводоканал"
Сотрудники "Росводоканала" / Фото: "Росводоканал"

30 января в барнаульском поселке Казенная Заимка пройдут плановые коммунальные работы, из-за которых на несколько часов будет отключена холодная вода. Ограничения затронут десятки частных домов.

Как сообщили в "Росводоканале Барнаул", специалисты будут восстанавливать закольцовку водовода на улице Садовое Кольцо — на участке от дома № 42 до дома № 1. Работы запланированы с 10:00 до 13:00.

На время ремонта без холодного водоснабжения останутся 37 частных домов. Отключение коснется домов по адресам: улица Садовое Кольцо, 2а–44, а также Садовое Кольцо, 1–35.

«Приносим извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефонам контактного центра: 500-101 и 202-200», — сообщили в учреждении.

Совещание по реконструкции водопровода / Фото: barnaul.org

Водовод протяженностью 5,4 км реконструируют в центральной части Барнаула

По итогам конкурсных процедур подрядчиком строительно-монтажных работ определено ООО "Водоканал-Сервис"
