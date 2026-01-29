Первая в 2026 году сессия алтайских депутатов прошла в Барнауле. Фоторепортаж
В этом году ожидается заметное обновление состава Заксобрания
29 января 2026, 13:35, ИА Амител
В четверг, 29 января, прошла первая в 2026 году сессия АКЗС. Депутаты рассмотрели семь законопроектов — о местном самоуправлении, благоустройстве и торговле, экологии и санитарных нормах.
Что решили:
-
утвердили гарантии (правовые и социальные) для тех, кто занимает муниципальные должности;
-
уточнили правила по помощникам депутатов, чтобы снижать риск конфликта интересов (в том числе из-за родственных связей);
-
повысили штрафы за незаконную торговлю и за граффити на объектах благоустройства;
-
ввели ответственность для владельцев общественных объектов — за отсутствие урн, их несвоевременную очистку и за то, что не убирают объявления, "наскальные" надписи и рисунки;
-
в законе о пчеловодстве сократили срок уведомления о применении пестицидов до 24 часов в случае введения режима ЧС.
Также приняли ряд постановлений (включая обращение в правительство РФ по теме содержания животных без владельцев), рассмотрели отчет о работе АКЗС за второе полугодие 2025 года, назначение мировых судей и другие вопросы.
И важный контекст на этот год: в 2026-м будут выборы. Выборы в АКЗС девятого созыва пройдут осенью 2026 года, будет замещено 68 мандатов. Сейчас в парламенте пять фракций: ЕР, СР, КПРФ, ЛДПР и "Коммунисты России". Председатель Алтайского краевого Законодательного собрания, глава регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Романенко ранее говорил amic.ru, что планирует идти в новый созыв и ожидает заметное обновление состава — по его оценке, в парламент могут пройти до семи партий.
Как прошла 48-я сессия АКЗС — в нашем фоторепортаже.
