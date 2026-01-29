Во Франции могут отменить понятие "супружеский долг"
Сейчас в законодательстве страны имеется только пункт о совместной жизни
29 января 2026, 17:27, ИА Амител
Французское правительство намерено исключить концепцию "супружеской обязанности" из брачного законодательства страны. Соответствующий документ уже разработан и представлен на рассмотрение парламентариям.
Телеканал France 24 отмечает, что термин "супружеский долг" явно не прописан в законах республики.
Однако во Франции существует положение, требующее от супругов "совместного ведения семейной жизни", которое некоторые судьи интерпретируют как обязательство, включающее сексуальные отношения.
Как отмечается в публикации, 28 января члены парламента единогласно поддержали закрепление в законодательстве положения об отсутствии каких-либо "супружеских обязанностей" в браке.
18:49:22 29-01-2026
А в РФ еще не ввели что после смерти мужик должен содержать свою чаечку? А то при жизни то дай дай дай, мне мне мне, должен должен
23:29:16 29-01-2026
Гость (18:49:22 29-01-2026) А в РФ еще не ввели что после смерти мужик должен содержать ... Чаечка, а вас мужик перестал содержать после смерти? Какая потеря... Завтра в гараже, с мужиками этот вопрос обсудим.
22:10:17 29-01-2026
ну а в головах-то кто отменит. смехота