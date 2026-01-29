Во Франции могут отменить понятие "супружеский долг"

Сейчас в законодательстве страны имеется только пункт о совместной жизни

29 января 2026, 17:27, ИА Амител

ЗАГС, свадьба / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Французское правительство намерено исключить концепцию "супружеской обязанности" из брачного законодательства страны. Соответствующий документ уже разработан и представлен на рассмотрение парламентариям.

Телеканал France 24 отмечает, что термин "супружеский долг" явно не прописан в законах республики.

Однако во Франции существует положение, требующее от супругов "совместного ведения семейной жизни", которое некоторые судьи интерпретируют как обязательство, включающее сексуальные отношения.

Как отмечается в публикации, 28 января члены парламента единогласно поддержали закрепление в законодательстве положения об отсутствии каких-либо "супружеских обязанностей" в браке.